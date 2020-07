Le sorelle turche che conquisteranno Mediaset

I Turchi conquistano Mediaset

Libero, pagina 20, di Fabrizio Biasin

Siccome siamo dei veri intenditori, un paio di settimane fa abbiamo pubblicato con solerzia un pezzo sulla telenovela turca DayDreamer, attualmente in onda su Canale 5. Codesto appuntamento quotidiano raduna davanti ai teleschermi milioni di appassionati e non per una questione di “isolamento” che, tra l’altro, è bello che terminato, semmai per una insensata ma tangibile passione degli italiani per le storie d’amore e per i trombaggi vari che giungono a noi dal Paese di Erdogan.

Questo import di boiate un tanto al chilo, costa molto poco a Mediaset e, al contempo, rende tantissimo. Siccome a Cologno non sono fessi devono aver pensato «se le telenovele raggiungono share pazzeschi, perché non puntare anche sulle serie tv?». Detto fatto, da questa sera su Canale 5 va in onda la straordinaria fiction Come Sorelle (titolo originale Sevgili Geçmis), che poi è uno dei fiori all’occhiello di Star Tv, la prima emittente privata turca nata nel 1989 (non lo diciamo noi, c’è scritto nel comunicato stampa).

Tra breve sveleremo l’incastro shakespeariano del telefilm, ma prima ci teniamo a dirvi che la produzione è firmata da Inci e Ismail Gündoğdu du già padri dei successi internazionali Cherry Season e Bitter Sweet, a loro volta andati in onda su Canale 5 con impressionante successo. Il ragionamento fatto da chi comanda a Mediaset deve essere stato più o meno questo: «Le fiction che facciamo noi costano molto e rendono poco, al contrario di quelle che importiamo da Istanbul. A ‘sto punto…». Non fa una piega.

(Nella foto Come Sorelle)