Palinsesti Rai: la grande novità è la serata evento con Maria De Filippi

Partiamo dall’unica vera notizia della presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2020: il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 metterà in scena una serata evento condotta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Lo ha annunciato il direttore della rete ammiraglia, Stefano Coletta: «Tengo tantissimo a questo evento, perché la mia Rai1 è anche valoriale. Il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che Rai1 festeggiasse insieme a tutto il mondo attraverso la musica femminile, con tre donne Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Ringrazio Maria De Filippi, che ha ottenuto per quella serata una deroga dell’esclusiva con Mediaset».

Anticipazioni confermate

Per il resto sono state confermate tutte le novità anticipate nelle settimane scorse: Antonella Clerici condurrà un programma quotidiano in daytime e poi la versione over 60 di The Voice. La Clerici s’innesta in un’offerta diurna di Rai1 a forte trazione giornalistica con Serena Bortone, Eleonora Daniele e Alberto Matano, che condurrà la Vita in diretta da solo.

Confermato il Festival di Sanremo bis per Amadeus e Fiorello, la domenica con Mara Venier e i titoli di punta della fiction, ormai orfana di Tinny Andreatta, con alcuni titoli molto attesi.

Le altre reti

Rai2 conferma che non si farà Pechino Express in autunno. La rete ha un’opzione sul programma, ma non si sa se verrà esercitata nell’inverno 2021. Torna Boss in incognito con la nuova conduzione di Max Giusti, il volto su cui la rete dovrebbe puntare con forza, visti i successi degli ultimi anni e il grande exploit nell’ultimo Pechino.

La Rai3 di Franco Di Mare manterrà il baricentro sull’informazione, mentre s’investirà molto su Rai Cultura, Rai Play e Rai Ragazzi: «Apriremo questa presentazione con l’offerta dedicata ai ragazzi, la fascia che si è sacrificata di più in questo periodo. I Giovani sono il nostro futuro e questo non va mai dimenticato», ha esordito l’amministratore delegato Fabrizio Salini.

(Nella foto Maria De Filippi)