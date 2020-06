Rai: il futuro di Pechino Express e Il Collegio

Pechino Express e Il Collegio sono due programmi di Rai2

Manca poco alla presentazione dei palinsesti autunnali Rai, rimandati per ovvie ragioni di COVID-19 ed equilibri in viale Mazzini. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Pechino Express e Il Collegio, due programmi di successo di Rai2 delle passate stagioni, ma con alcune imprecisioni, quindi facciamo un po’ di chiarezza.

Il Collegio

Il programma cult per la generazione Z, che genera milioni di interazioni sui social a ogni edizione, l’unico Rai per questo target, in realtà non corre rischi, perché viale Mazzini è proprietaria del format. Quando Ilaria Dallatana era direttrice di Rai2, con la sua lungimiranza, aveva capito il potenziale di questo format e così aveva deciso di far comprare i diritti alla Rai da Magnolia e poi aveva bandito una gara per trovare il produttore più conveniente. Questo per non incorrere in un conflitto d’interessi, perché era stata proprio lei a ideare il programma quando era ai vertici di Magnolia (oggi Banijay). Per questa ragione Il Collegio si potrà fare solo in Rai.

Pechino Express

Discorso completamente diverso per l’adventure reality condotto finora da Costantino della Gherardesca, che a oggi non è stato confermato dalla tv di Stato (come ha detto oggi Paolo Bassetti) e che quindi potrebbe approdare tranquillamente alla concorrenza. Un format del genere sarebbe perfetto per editori come Sky o Discovery, per illuminare le loro reti generaliste Tv8 e Nove.

Pechino costa circa tra i 300 e i 500 mila euro a puntata, più o meno come MasterChef, ma comunque molto meno di X Factor e Italia’s Go Talent, arrivando però con un buon traino da anni positivi su Rai2. In queste ore Fabrizio Salini sta ultimando il puzzle dei palinsesti delle reti Rai e quindi fra poco conosceremo il futuro di questi due programmi.

Twitter@AndreaAAmato

(Nella foto Il Collegio)