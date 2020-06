Ascolti tv 29 giugno digital e pay: Gere in evidenza su Atlantic. Iris batte Real Time e Nove. Ogni Mattina 1%, Tg8 1,2% su Tv8

Su Sky Cinema Uno il film Stuber a 129mila spettatori cumulati. Bene MotherFatherSon su Sky Atlantic e 9-1-1 su Fox. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Highlander – L’Ultimo Immortale 454mila con il 2,2%. Su Real Time Vite al limite a 394mila e 1,9%. Sul Nove La Vendetta di Carter 345mila con l’1,7%.

Ascolti Tv, fenomeni: al mattino partenza lenta per le novità di Tv8, ma super pomeriggio per i film

Vittoria facile – lunedì 29 giugno – per le repliche de Il giovane Montalbano, che su Rai1 ha raggiunto 4,3 milioni ed il 22,3% lasciando a distanza tutta la concorrenza, con Canale5 al 7,7%, Cologno si consola di nuovo con la buona prestazione di Iris. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, serie e news.

Su Sky Cinema Uno il film Stuber-Autista all’attacco a 129mila spettatori cumulati. Su SkyAtlantic MotherFatherSon a 125mila spettatori dalle 21.15; su Fox 9-1-1 Lone Star 123 mila. Per SkyTg24 le news delle 13.00 a 120mila e 0,82%; per Giuseppe De Bellis e le interviste del ciclo Vite L’Arte del possibile 126mila.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris

In prima serata su Iris Highlander – L’Ultimo Immortale raccoglie 454mila spettatori con il 2,2%. Su Real Time Vite al limite a 394mila e 1,9%. Sul Nove La Vendetta di Carter ha raccolto 345mila spettatori con l’1,7%. Su La5 Uno Stalker dal Passato a 333mila e 1,6%. Su Rai Movie Zorro a 322mila e 1,6%. Su Cine34 Abbronzatissimi a 261mila e 1,3%. Su 20 King Kong 210mila e 1,27%. Su Rai4 Daredevil a 196mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Premium Top Dieci a 184mila spettatori e lo 0,9%.



In access su Tv8 4Ristoranti a 385mila e 1,9%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 253mila spettatori e 1,3%.

In preserale su Tv8 Cuochi di Italia 253mila spettatori con l’1,6%.

Mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 98mila spettatori con l’1%. Su Tv8 TG8 ha raccolto 112mila spettatori con l’1,2%.

Al pomeriggio su TV8 Prigioniera della Casa 371mila spettatori con il 3%, Fidanzati per Sbaglio 376mila spettatori con il 4,1%, Vite da Copertina 182mila spettatori con il 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di MotherFatherSon)