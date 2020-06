Ascolti tv 8 giugno digital e pay: Midway porta a 353mila il cinema Sky. Bene Richard Gere su Atlantic. Iris al top con Al Pacino

Ascolti tv, Tv8 solida in day time: a mezzogiorno Un Appartamento per Due 218mila e 2,5%; al pomeriggio Una Vita da Ristrutturare 474mila e 4,1%

Vittoria facile – lunedì 8 giugno – per le repliche de Il giovane Montalbano, che su Rai1 ha raggiunto quasi 4,9 milioni ed il 21,7% lasciando a distanza tutta la concorrenza. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, serie e news.

Su Sky Cinema Uno (e Sky Cinema per te 2) il film Midway con Roland Emmerich che dirige Patrick Wilson e Woody Harrelson, nella ricostruzione della storica della battaglia a 353mila spettatori cumulati. Su SkyAtlantic MotherFatherSon con protagonista Richard Gere a 146mila spettatori; su Fox 9-1-1 Lone Star 138 mila. Su Fox Crime Elementary a 116mila. Mentre su SkyTg24 I numeri della pandemia tra le 18.00 e le 18.55 a 127mila e 1%. SkyTg24 delle 13.00 ha avuto 172mila spettatori ed 1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris davanti a Real Time e La5

In prima serata su Iris Scarface a 613mila e 2,9%. Su Real Time Vite al Limite a 482mila e 1,9%. Su La5 Rosamunde Pilcher- La nebbia d’Irlanda a 475mila e 1,9%. Su Rai4 Criminal Minds a 410 mila e 1,6%. Su Rai Premium La casa dei miei ricordi a 397mila e 1,6%. Su Tv8 The Revenant a 382mila spettatori e 1,8%. Su Rai Movie Faccia a faccia 261mila e 1%. Su Nove Profiling a 265mila e 1,1%. Su Rai Gulp Braccialetti Rossi raccoglie 150mila spettatori e lo 0,6%.

In access vince la cucina di Tv8. Su Tv8 Guess my age a 558mila e 2,2%. Su La5 Uomini e Donne 505mila spettatori e il 2,1% (parte finale 623mila e 2,4%). Su Nove Deal with it ha raccolto 284mila spettatori e 1,1%.

In preserale su Tv8 Cuochi di Italia 329mila spettatori con l’1,6%. Sul Nove Sono le Venti 210mila spettatori con lo 0,9%.

In daytime

Al pomeriggio su TV8 Una Vita da Ristrutturare a 474mila spettatori con il 4,1%. Vite da Copertina ha raccolto 229mila spettatori con l’1,9%.

In seconda serata su Real Time La Clinica del Pus a 483mila spettatori e il 2,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di MotherFatherSon)