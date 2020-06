Ascolti tv analisi 29 giugno: Rai1 fa il triplo di Canale5. Iene e Porro sfruttano il flop, non brilla Made in Sud. Tutto su Maggioni, Volpe, Liorni, Telese/Parenzo all’esordio

Michele Riondino in replica da Vigata con Il Terzo Segreto cancella Canale5, in difesa debole con Protocollo Fantasma. Rai2 (Made in Sud fresco) perde in sovrapposizione con Italia1 (Iene su Pantani)

Il calcio della Serie A – che praticamente in queste settimane va in onda quasi tutti i giorni su Sky – ieri lunedì 29 giugno è andato in pausa e così la sfida tra le generaliste non ha dovuto tener conto di fattori destabilizzanti. Sette giorni prima la replica de Il Giovane Montalbano con Ferito a Morte, aveva riscosso 4,8 milioni e il 22,5%. Ieri senza calcio a competere, ma con l’estate che avanza, con l’episodio con protagonista Catarella, Il terzo Segreto, Michele Riondino è arrivato a 4,353 milioni di spettatori ed il 22,3%. Praticamente un bilancio tre volte migliore del film su Canale 5, Mission Impossible-Protocollo Fantasma con Tom Cruise e Paula Patton, che ha ottenuto solo 1,444 milioni di spettatori ed il 7,7%. Il flop dell’ammiraglia ha pompato un po’ il bilancio di Italia 1: Speciale Le Iene – Com’è morto Marco Pantani? ha conquistato 1,373 spettatori e l’8,3%.

Più spettatori ma meno share di Italia 1 ha finito per fare Made in Sud su Rai2. Con Fatima Trotta, Stefano De Martino, Biagio Izzo, l’ospite Sal Da Vinci, la solita variegata carretta di comici a esprimersi sul tema della pazzia, il programma della seconda rete si è attestato a 1,411 milioni e 7,4%.

Ascolti tv altre reti

Nelle attese ed in crescita di un punto di share è stata la prestazione di Nicola Porro. Quarta Repubblica ha proposto in menù un esercito di ospiti e di temi: Matteo Salvini in apertura e a lungo in scena e poi, tra gli altri, Carlo Calenda, Andrea Ruggieri, Gennaro Migliore, Alfonso Celotto, Gabriele Buia, Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Marianna Aprile, Angela Azzaro, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Claudia Fusani, Mario Giordano, Karima Moual, Nello Musumeci. In questa maniera ha ottenuto 1,137 milioni e il 7,1% (sette giorni prima aveva avuto 1,076 milioni di spettatori e il 6,1%),

Porro ha fatto meglio delle altre proposte: su Rai3 Attacco al potere ha conseguito 989mila spettatori e il 4,8%; su La7 La Famiglia ha raccolto 400mila spettatori e il 2,4%.

In access battesimo in linea per Paperissima Sprint, mentre tra i talk Veronica Gentili ha battuto di misura Luca Telese e David Parenzo, al battesimo come vicegruber estivi su La7. Su Rai1 Anteprima Vasco La Tempesta Perfetta a 3,743 milioni di spettatori e il 19,7%. Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,902 milioni di spettatori con il 23,5%. Su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Paperissima Sprint 2,960 milioni di spettatori con uno share del 14,5%.

Ecco la graduatoria dei talk. Su Rete4 Stasera Italia è arrivato a 1,1 milioni e 5,7% e poi 1,160 milioni e 5,6% con Giovanni Toti, Maurizio Belpietro, Claudio Martelli, Giampiero Mughini, Giovanni Tria ospiti di Veronica Gentili.

Su La7 In Onda è arrivato a 1,118 milioni e 5,3% con Roberto Gualtieri, Giordano Riello, Massimo Giannini, Veronica De Romanis ospiti di David Parenzo e Luca Telese.

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Pierpaolo Baretta, Massimo Caputi, Carlo Fidanza, Mario Mantovani ha riscosso 892mila spettatori e 4,3% di share.

Ascolti tv daytime

Nel preserale su Rai1 buona ripartenza per Marco Liorni e Reazione a Catena: 2,1 milioni (18,63%) nella prima parte e 3,264 milioni (22,76%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,2 milioni di spettatori con 11,4% di share e quella di Avanti un Altro! 2 milioni con il 14,7% di share.

Al mattino senza Mattino 5 esordi sottotono. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,1%, TG1: Santa Messa del Papa 16,7%. Su Rai3 Agorà Estate al 6% di share e al 6,9%. A seguire Mi Manda Rai3 Estate 5,9%. Su Tv8 Ogni Mattina parte dall’1% con Adriana Volpe e Alessio Viola con il Tg8 all’1,2%

A mezzogiorno discrete sensazioni dal contenitore dell’ammiraglia pubblica. Su Rai1 Ce tempo per con Anna Falchi e Beppe Convertini 1,275 milioni e 12,5%. Su Canale 5 la replica di Forum 13,6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5,4% e 3,2%.

Al pomeriggio buona ripresa per La Vita in diretta Estate. Su Rai1 Io e Te al 9,6%, la replica de Il Paradiso delle Signore 9,8%, La Vita in Diretta Estate con i nuovi conduttori ha fatto 15,3%. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 18,8% di share, Daydreamer 20,5%, Il Segreto al 17% di share. Su Rai2 Detto Fatto al 4,5%.

In seconda serata non brilla al debutto Monica Maggioni, mentre sta riguadagnando terreno Renzo Arbore. Su Rai1 Sette Storie ha fatto solo il 7,65% di share con Si è fatta notte subito dopo al 6,3%. Su Canale 5 Mission Impossible 3 ha ottenuto il 5%. Su Rai2 Striminzitic Show è arrivato al 7% col traino napoletano. Su Rai 3 Linea Notte 3,22%. Su Italia1 Calcio storico fiorentino 6,8%.

Le news delle 20.00: Tg1 4,2 milioni e 24,1%; Tg5 3,3 milioni e 18,6%; TgLa7 900mila e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Made in Sud)