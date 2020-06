Stasera in Tv: I programmi di lunedì 29 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 29 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, Montalbano si trova ad indagare sull’omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata…

Rai 2 – Made in Sud, un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento, tante le novità e molte le conferme. Al timone del programma Stefano De Martino e Fatima Trotta, e, a fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche. Per questa edizione il cast sarà impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate

Rai 3 – Attacco al potere, un autobus esplode a Brooklyn, facendo molte vittime. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’inizio di una vera e propria campagna di terrore a New York. Anthony Hubbard, capo della Task Force Antiterrorismo costituita tra FBI e Polizia di New York, è incaricato di cercare i responsabili

Rai Movie – Zorro, il nobile Miguel De La Serna, governatore della Nuova Aragona, desidera governare il suo popolo con la stessa nobiltà d’animo che lo caratterizza, ma per farlo avrà bisogno dell’aiuto di Zorro, il giustiziere mascherato.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, quarto film della saga in cui l’agente Ethan Hunt, Tom Cruise, deve affrontare chi vuole scatenare una guerra nucleare tra Russia e Usa.

Italia 1 – Le Iene Presentano: Come è morto Marco Pantani?, speciale dedicato alla tragica morte di Marco Pantani

Premium Cinema – Una famiglia perfetta, protagonista del film è Leone, interpretato dall’attore Sergio Castellitto, un cinquantenne potente, ricco e misterioso, ma soprattutto solo. Lo è a tal punto da arrivare ad ingaggiare una compagnia di attori, per far interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto. La recita va in scena la notte di Natale, ma quella che avrebbe dovuto essere la festa più magica e tradizionale dell’anno, si rivela un vero incubo per tutti coloro che capitano a tiro delle stravaganze e del cinismo di Leone.

Iris – Highlander, con il Premio Oscar Sean Connery. Secondo una leggenda, il guerriero Connor fa parte di un gruppo di persone che sfida il tempo, gli “immortali”

Altre emittenti

La7 – La famiglia, film del 1987, diretto da Ettore Scola. Il film, presentato in concorso al 40º Festival di Cannes, è il ritratto di una famiglia borghese italiana visto dall’interno di un appartamento del rione Prati di Roma, dal 1906 al 1986.

Tv8 – Karate Kid – La sfida finale, ritorna sullo schermo la coppia formata dal giovane karateka Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e del suo saggio maestro Kesuke Miyagi (Noriyuki ‘Pat’ Morita). Insieme devono sconfiggere lo scorretto allenatore di un vecchio avversario del ragazzo, intenzionato a farli perdere con tutti i mezzi. Terzo “Karate Kid”, ancora diretto da John Avildsen, dopo le due realizzazioni del 1984 e del 1986. Pioggia di nomine al Razzie Award (peggior protagonista, regista, fotografia, sceneggiatura e attore non protagonista). Il punto è, dicono alcuni critici, che non continua la storia dei film precedenti, ma la ripete.

Nove – Profiling – una giovane oncologa viene trovata avvelenata. Chloe aiuta Matthieu a risolvere questo caso, che ricorda da vicino la morte di un suo conoscente.

Sky Cinema 1 – Stuber – Autista d’assalto, Stu Prasad, timido e gentile commesso di un negozio, arrotonda come autista di Uber per mettere via i soldi necessari ad aprire una palestra con la sua migliore amica Becca, di cui è segretamente innamorato. Un giorno, ignaro di quanto sta per accadere, carica nella sua vettura il poliziotto Vic Manning, che, dopo la morte della collega Sara Morris e i postumi di un’operazione agli occhi di cui è responsabile Tedjo, capo di una banda criminale, cerca un altro paio d’occhi buoni per incastrare Tedjo…

Fox – 911: Lone Star, protagonisti di questo spin-off di “911”, che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, sono Rob Lowe, capitano dei Vigili del fuoco, e Liv Tyler, leader di un’unità medica speciale.

