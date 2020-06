Ascolti tv 26 giugno: Conti cancella Canale 5. Nuzzi e Crozza appaiati e poi la Juve su Sky

Su Rai1 Top 10 a 3,520 mln e 19,2%. Su Canale 5 27 vole in bianco 1,587 mln e 8,9%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,104 mln e 5,4%. Su Rete4 Quarto Grado-Le storie 1,1 mln e 7,2%. Su Sky Juve-Lecce a 1,004 milioni e 5,4%. Su Italia 1 Transofrmers4 a 916mila e 5,9%. Su Rai2 La vendetta di Sophie 811mila e 4%. Su Rai3 La grande storia 738mila ed il 3,7%. Su La7 Bello onesto… 587mila e 3%.

Ascolti Tv dinamiche: senza Zoro e con Nuzzi in versione refresh, ma col calcio sulla pay, Fratelli di Crozza non brilla

Alla terza puntata, venerdì 26 giugno, Carlo Conti ha schierato una formazione molto agguerrita ed ha vinto facile contro il film rosa di Canale5. Su Rai1 avendo tra gli ospiti Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Enrico Brignano, Claudia Gerini, Giancarlo Magalli e Loretta Goggi, Top 10 ha avuto 3,520 milioni di spettatori ed il 19,2%. Su Canale 5 27 volte in bianco si è fermato a 1,587 milioni ed 8,9%. Su Sky Juve-Lecce ha conseguito 1 milioni e 5,4% di share (2 milioni spettatori unici) ed ha disturbato tutti gli outsider a target più maschile.

Sul terzo gradino del podio per share (e nel periodo in sovrapposizione) si è installato Gianluigi Nuzzi: su Rete4 Quarto Grado-Le storie ha riscosso 1,1 milioni di spettatori e 7,2%. Ma se si considerano gli ascolti a vincere è stato Maurizio Crozza, che ieri però è calato anche se non ha dovuto confrontarsi con Propaganda Live, ma con Alberto Sordi (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 587mila e 3% il risultato). Su Nove Fratelli di Crozza così ieri è arrivato a 1,104 milioni ed il 5,4%.

Questo invece l’ordine di arrivo degli altri: su Rai2 Ossessione senza fine-La vendetta di Sophie 1,099 mln e 4,9%. Su Italia 1 Transoformers4 a 811mila e 4,3%. Su Rai3 La Grande Storia con Paolo Mieli alla conduzione a 738mila ed il 3,8%.

In access

Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,2 milioni di spettatori e 21,4%, Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,267 milioni di spettatori con uno share del 16,4%. Su Rai2 Tg2 Post 996mila e il 5%. Su Rete4 Stasera Italia 850mila e 4,5%, mentre su La7 Otto e Mezzo 1,441 milioni di spettatori e 7,5%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei 1,953 milioni di spettatori e 18,5%, L’Eredità 2,9 milioni di spettatori e 21,7%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,459 milioni di spettatori e 14,1%, Avanti un Altro 2,227 milioni di spettatori e 17,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Top Dieci)