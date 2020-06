Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 26 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 26 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Top Dieci, due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta de ll’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese , dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Rai 2 – Ossessione senza fine, dopo essere stato dichiarato non colpevole per i suoi crimini, il Dr. Albert Beck ha trovato lavoro in un’università, ma una delle sue precedenti vittime inizia una campagna di terrore contro di lui…

Rai 3 – La grande Storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Suite Francese, la storia d’amore tra la giovane Lucille Angellier e il soldato tedesco Bruno von Falk, durante i primi anni dell’occupazione nazista della Francia.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – 27 volte il primo bacio, la regista di “Ricatto d’amore” dirige Katherine Heigl in questa commedia romantica. La vita di Jane, confinata al ruolo di damigella d’onore, sta per cambiare.

Italia 1 – Transformers 4: L’era dell’estinzione, quarto capitolo della saga. Anni dopo la sanguinosa guerra che ha ridotto la città di Chicago in cenere, ecco lo scontro finale tra il bene e il male.

Premium Cinema – The Mule, storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, un cartello di trafficanti di droga messicani che opera nello Stato di Sinaloa, Sonora e Chihuahua. Nel film il protagonista si chiama Earl Stone, interpretato da Clint Eastwood, veterano di guerra, floricoltore specializzato nella cultura di un fiore che vive solo un giorno e da sempre alla guida di un pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50, senza mai prendere una contravvenzione..

Iris – Cena tra amici, serena e placida si annuncia la serata di Vincent (Patrick Bruel) dalla sorella Elizabeth (Valérie Benguigui) maritata a Pierre (Charles Berling), in attesa che arrivi la ritardataria Anne (Judith El Zein), moglie di Vincent e ben presto mamma…. Tutto tranquillo fino a che non viene pronunciata la fatidica domanda: ”E che nome darete al nascituro?”. Dapprima il gioco a indovinare, poi i criteri di scelta… ma una volta rivelato il nome vero e proprio, la delusione generale lascia il posto a recriminazioni, che si fanno sempre più accese.

Altre emittenti

La7 – Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, Amedeo Foglietti, emigrato in Australia da oltre vent’anni, decide di prendere moglie per corrispondenza, fingendosi però altra persona. La giovane scelta si rivela essere una bizzosa prostituta.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Midway, attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio ma determinati a reagire. A capo di quello che resta della gloriosa flotta navale americana, l’ammiraglio Chester Nimitz prepara una trappola nell’atollo di Midway. Ad aiutarlo l’orgoglio dei suoi uomini decisi a vendicare i caduti di Pearl Harbor. Per gli americani si tratterà di combattere fino alla resa incondizionata del nemico, per i giapponesi di non considerare mai la resa un’opzione onorevole.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Fratelli di Crozza)