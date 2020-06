Ascolti tv 25 giugno digital e pay: Borghese chiude in calo in Lunigiana. Chelsea-City fa 178mila. Tra le free vincono Rai Movie e Tv8

Sulla pay per l’ultima puntata di 4Ristoranti 367mila spettatori cumulati su SkyUno e 1%. Tra le native digitali free in prime time: su Rai Movie Red Lights 449mila e 2,12%. Su Tv8 Destinazione Matrimonio a 432mila e 2,1%. Su Iris All is Lost – Tutto è Perduto a 432mila spettatori con il 2%.

Ascolti Premier League: con la Serie A in pausa, Chelsea-Manchester City, vinta dai blues per due a uno, con la vittoria in campionato che così è arrisa al Liverpool prima del tempo, ha avuto 178mila spettatori.

Tante repliche, ma anche qualche novità sulle generaliste. Così giovedì 25 giugno, in prime time c’è stato spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’, in un contesto in cui di base Maria De Filippi ha vinto la serata con Tu si que vales battendo la fiction Che Dio ci aiuti 5 su Rai1 e Made in Sud si è seduto sul podio.

Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi (gli ultimi) con l’itinerante Alessandro Borghese in attività in Lunigiana; su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 367mila spettatori con l’1% di share, in flessione di due decimali. Su Sky per la Premier League, la partita Chelsea-Manchester City, vinta dai blues per due a uno, con la vittoria in campionato che così è arrisa al Liverpool prima del tempo, ha avuto 178mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai Movie su Tv8

In prima serata su Rai Movie Red Lights 449mila e 2,12%. Su Tv8 Destinazione Matrimonio a 432mila e 2,1%. Su Iris All is Lost – Tutto è Perduto a 432mila spettatori con il 2%. Su Nove Tutta la verità ha registrato 368mila spettatori e 1,8%. Su RaiPremium Ballando per amore a 309mila e 1,4%. Su Real Time Vite al Limite 299mila e 1,4% e poi 292mila spettatori e 2,4%. Su RaiGulp Braccialetti rossi3 a 225mila e 1%.

In access vince Rai4. Su Rai4 Criminal Minds a 359mila e 1,8%. TV8 4 Ristoranti a 337mila spettatori con l’1,6% di share e su Nove Little Big Italy 248mila spettatori con l’1,2%.

Nel preserale su Tv2000 Terra Nostra 341mila e 3,2%. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 253mila e 1,5%. Su Nove Camionisti in trattoria ha raccolto 137mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 208mila spettatori e 2,3%.

Al mattino su Tv2000 il Santo Rosario 294mila spettatori con il 6,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Chelsea-City)