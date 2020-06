Ascolti tv analisi 16 giugno: Amendola archivia Zalone. Made in Sud fa il 34% in Campania e batte Le Iene. Picchi: Berlinguer/Corona meglio di Giordano/Salvini

Vince Nero a metà, al martedì per liberare il posto per la Coppa Italia. Sul podio Cado dalle Nubi, con Rai2 al terzo posto con il ritorno di Made in Sud che fa il botto in casa e supera Le Iene. Tra i talk, senza Floris, ma con Enrico Mentana su La7, Giordano (Salvini, Paragone, Del Debbio, Cacciari) batte di misura Berlinguer (Corona, Renzi, Zaia, Misiani) nel periodo in sovrapposizione.

Ascolti Tv, fenomeni: il programma comico di Rai2 fa il botto nella regione della produzione.

Il contesto: la fiction in replica di Rai1, Checco Zalone stagionato su Canale5, Iene e Made in Sud, i tre talk con Mentana al posto di Floris.

Tante novità ma ancora tante repliche martedì 16 giugno sulle generaliste. E’ sbarcato al martedì su Rai1, perché stasera andrà in onda la finale di Coppa Italia, la fiction in replica con Claudio Amendola: Nero a metà, che nella precedente collocazione aveva avuto 3,2 milioni di spettatori ed il 14,22% nella media dei due episodi, ieri ha ottenuto comunque 3,1 milioni di spettatori e il 13,7% di share.

Dall’altra parte della barricata c’era un nuovo passaggio su Canale 5 di Cado dalle Nubi, che ieri è rimasta a 2,247 milioni e 10,5%. Tanto è bastato per conquistare il secondo posto, in un contesto in cui ha fatto bene molto bene Rai2: Le Iene hanno riscosso solo 1,686 milioni e il 10,2% di share (sette giorni a fa a 1,975 milioni e l’11,1% di share), mentre il ritorno di Made in Sud, con Fatima Trotta e Stefano Di Martino alla conduzione ha conquistato ben 2,121 milioni e il 9,9%. Nel periodo in sovrapposizione il programma di Italia 1 ha avuto 1,8 milioni e l’8,3% rimanendo distante dal concorrente. Che però, va registrato, deve il suo successo allo strabiliante esito campano, regione in cui il programma ha fatto il 34% di share.

Giordano schiera Salvini, Berlinguer dopo Corona si allunga con Renzi

Su Rete4 Fuori da coro ha proposto tra gli ospiti Matteo Salvini, Gianluigi Paragone, Paolo Del Debbio, Massimo Cacciari, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi. Così confezionato il programma di Mario Giordano ha avuto 1,077 milioni di spettatori ed il 5,6% (1,076 milioni di spettatori e il 5,9% sette giorni prima).

Su Rai3 #Cartabianca ha aperto con Mauro Corona e poi ha proposto Matteo Renzi, Paolo Mieli, Luca Zaia, Massimo Galli, Antonio Misiani, Ilaria Sotis, Andrea Scanzi, Lodo Guenzi. Così confezionato il talk di Bianca Berlinguer ha avuto 1,166 milioni di spettatori ed il 5,5% (1,147 milioni di spettatori ed il 5,2% sette giorni prima).

Ma se si considera il periodo in sovrapposizione, emerge un lieve vantaggio della trasmissione di Rete 4 (1,222 milioni e 5,7%) su quella di Rai3 (1,168 milioni e 5,5%). Berlinguer si consola avendo conseguito un picco più alto (1,950 milioni di spettatori con Corona) di quello della trasmissione rivale (1,9 milioni con Salvini.

Su La7 Speciale Bersaglio Mobile ha fatto un’altra gara. Enrico Mentana e l’inchiesta di Guy Chiappaventi aggiornata su Massimo Carminati hanno avuto 813mila spettatori ed il 3,25%.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00.

Tg1 a 4,931 milioni (23,6%); Tg5 a 4,047 milioni (19,1%); TgLa7 a 1,160 milioni (5,5%).

In access tra i talk ha vinto netto Lilli Gruber:

Tra i talk Otto e Mezzo (2,046 milioni e 8,6% con Claudia Fusani, Paolo Mieli e Marco Travaglio da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,160 milioni e 5,1% e poi 1,1 milioni e 4,5% con Pierluigi Bersani, Licia Ronzulli, Paolo Liguori, Claudio Velardi tra gli ospiti di Veronica Gentili) e Tg2 Post (1,086 milioni mila e 4,4% con Manlio Di Stefano, Francesco Piccinini da Manuela Moreno), dopo il Tg2 a 1,7 milioni e 7,4%.

Nella stessa fascia: su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5,4 milioni di spettatori con il 22,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni di spettatori con uno share del 16,8%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate de L’Eredità

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,360 milioni di spettatori (18,2%) con L’Eredità a 3,846 milioni di spettatori (22,6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 1,648 milioni e 13,3% di share e Avanti un Altro! a 2,833 milioni e 17,3%.

Al mattino

Su Rai1 Uno Mattina al 15,4% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 15,1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,8% e 12,2%.

A mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco 12,3%. Su Canale5 Forum in replica 15,3%..

Al pomeriggio

Su Rai1 Io e Te 9,1% e Il Paradiso delle signore in replica 8,9%. La Vita in Diretta 15,7%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 18,6%, Daydreamer 19,6%%, Il Segreto al 17,9%. Su Rai 2 Detto Fatto 5,2%.

In seconda serata scarsa concorrenza per Le Iene. Su Rai 1 Porta a Porta 7,2%. Su Canale 5 Manifest 5,4%. Su Rai 2 Striminzitic Show 6,6%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Made in Sud)