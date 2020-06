Ascolti tv analisi 25 giugno: Napoli regala il 33,7% a Made in Sud. Ma fa vincere De Filippi su Suor Angela. Salvini giù anche per i meter

In sovrapposizione la replica di Che Dio ci aiuti 5 fa l’11,5% e perde con quella di Tu si que vales, al 13,7%. Made in Sud fa il botto in Campania, dove invece Suor Angela paga dazio al cabaret sudista molto più dello show Fascino. Del Debbio cala ancora, senza alcun sensibile effetto traino garantito dal passaggio del segretario leghista a Dritto e Rovescio.

Ascolti Tv, equilibri territoriali: lo show pieno di comici ‘sudisti’ in Campania si è ripetuto al top, facendo il 33,7%, con la De Filippi al 13,8% su quel territorio, mentre Elena Sofia Ricci è crollata all’8,5% nella regione meridionale più popolosa.

C’era Matteo Salvini – ieri, giovedì 25 giugno – che oramai però non offre più il grande valore aggiunto che dava prima alle trasmissioni da cui passava, specie su Rete4; ma c’erano anche Raffaelle Auriemma, Giuseppe Cruciani, Vladimir Luxuria e Nausica Della Valle all’ultima puntata di Dritto e Rovescio. Con Paolo del Debbio che al penultimo appuntamento, sette giorni prima, aveva trovato un altro filone narrativo da sfruttare. “Sono stata omosessuale fino a 44 anni e poi però ho trovato l’amore vero” aveva detto in collegamento la giornalista Della Valle, subito scatenando la reazione piccata di Luxuria, ospite in studio. E ieri il tema è tornato buono anche per l’ultima puntata, con Nausica che ha ribadito di pregare per la salvezza di Vladimir, e Luxuria che ha rimarcato di essere molto infastidito dalla cosa.

Esito tv del mix deldebbiano, con una dose prevalente di Salvini nel cocktail, una quota di Auriemma, Cruciani, Librandi, Ronzulli e Donazzan e con spruzzata notturna sul tema donne gay e transgender? Insoddisfacente: i meter gli hanno assegnato 1,113 milioni di spettatori e il 6,8% di share (1,261 milioni di spettatori e il 7,5% di share era stato il risultato della settimana precedente).

Un bilancio che però alla fine è in linea con quello del film di Italia 1 (L’incredibile Hulk 1,187 mln e 6%) e quello della super miniserie HBO di La7, che Del Debbio ha superato in sovrapposizione. Chernobyl, in particolare, stavolta è andata bene ma non benissimo, assestandosi comunque ad un buon livello: al secondo appuntamento free ha avuto 1,130 milioni di spettatori ed il 5,7%, mentre aveva avuto 1,346 milioni di spettatori ed il 6,5% all’esordio.

Detto che in coda è rimasta sui soliti livelli Camila Raznovich (su Rai3 Ogni cosa è illuminata a 659mila e 3,1%), va registrata una partita più interessante del solito per le posizioni del podio, con Maria De Filippi che spostata appositamente al giovedì, ha fatto calare di un punto e mezzo Suor Angela/Elena Sofia Ricci su Rai1 e di quasi un punto Fatima Trotta e Stefano Di Martino su Rai2, ricollocati malamente dal martedì nella nuova posizione.

Per ascolti ha vinto la sfida, in teoria, la replica di Che Dio ci aiuti 5 su Rai1, a 2,277 milioni di spettatori e l’11,5% (a 2,650 milioni di spettatori e il 13% sette giorni prima), con Tu si que vales a 2,136 milioni di spettatori ed il 14,7%. Ma se si considera la fase in sovrapposizione è stato chiaro il vantaggio di Canale5 (2,7 milioni e 13,7%) su Rai1 (2,263 milioni e 11,5%). De Filippi ha inciso molto sulle prestazioni di Made in Sud, calato a 1,654 milioni di spettatori ed il 9%. E la Rai ha fatto un piccolo e forse inevitabile autogol. La settimana prima al martedì lo show prodotto a Napoli e pieno di comici ‘sudisti’ aveva fatto il 34% di share in Campania e anche ieri si è ripetuto al 33,7%, ma con la Defilippi che comunque anche giocando fuori casa ha conseguito un onorevole 13,8% su quel territorio, mentre Suor Angela è crollata all’8,5% nella regione meridionale più popolosa.

Le altre partite della giornata

In access equilibri nuovi tra i talk, con Palamara che ha fatto crescere un po’ Manuela Moreno. Lilli Gruber in access con Marianna Mazzuccato, Sebastiano Barisoni e Antonio Padellaro a Otto e Mezzo ha raccolto 1,6 milioni di spettatori ed 7,8%. Manuela Moreno è arrivata a 1,064 milioni e 5% con Luca Palamara, Gennaro Sangiuliano e Francesco Vitale a Tg2 Post. Veronica Gentili ha riscosso 1,032 milioni e il 5,3% e poi 987mila e il 4,6% ospitando a Stasera Italia in collegamento Carlo Cottarelli, Stefano Bonaccini, Augusto Minzolini. In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,475 milioni di spettatori con il 21,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,427 milioni di spettatori con uno share del 16,2%. Su Rai2 Tg2 a 1,6 milioni e 8,2%.

Per le news delle 20 questo il bilancio. Per il Tg1 4,161 milioni e 23,1%; per il Tg5 3,4 milioni e 18,6%; per il TgLa7 1 milione e 5,5%.

Nel preserale ecco la graduatoria dei primi: su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 1,9 milioni di spettatori ed il 17,4% mentre L’Eredità ha raccolto 3,255 milioni di spettatori ed il 22,3%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,483 milioni di spettatori ed il 14,1%, Avanti un Altro 2,223 milioni di spettatori ed il 16%.

In seconda serata su Rai1 Cose Nostre ha avuto il 6,6% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 12,4%. Su Rai2 Striminzitic Show 5,9%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 14,1% di share e Italia Sì! Giorno per Giorno 14,3% di share. Su Canale5 Mattino Cinque inanella 13,5% nella prima parte, 12,7% nella seconda. Su Rai3 Agorà 8,1%, Mi manda Rai3 5,3%, Tutta Salute 5,8%.

A mezzodì su Rai1 La Prova del Cuoco 10,3%. Su Canale 5 Forum 14,4%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4% nella prima parte, 3,3% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 7.6%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 9,5% e Il Paradiso delle Signore 11,4%; La Vita in Diretta al 15,3%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 17,5%, Daydreamer 20,6%, Il Segreto 17,8%, Rosamunde Pilcher 11,6%. Su Rai 2 Detto Fatto 3,7%, L’Italia che Fa 1,3%. Su Rai3 Geo magazine a 5,4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,7%. Su La7 Tagadà 3%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Dritto e Rovescio)