Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 25 giugno 2020

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, su Rai 2 “Made in Sud”, su Rai 3 “Ogni cosa è illuminata”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Tu Sì Que Vales”, Su Italia 1 “L’incredibile Hulk”, su La7 “Chernobyl”, su Tv8 “Destinazione matrimonio”, su Nove “Restaurant Swap”, su Sky Cinema “Robin Hood – L’origine della leggenda”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Come ti rovino le vacanze”, su Iris “All is lost”, su Rai Movie “The Sentinel”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 25 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Made in Sud, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – Ogni cosa è illuminata, Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

Rai Movie – The Sentinel, la psicologa Margareth Matheson e il suo assistente Tom Buckley, tra i più importanti ricercatori esperti di paranormale, cercano di smascherare sedicenti medium, ma il confronto con il sensitivo Simon Silver li mette in crisi.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, talent show che ha concorrenti di qualsiasi eta’, nazionalita’. In giuria M.De Filippi, G.Scotti, R.Zerbi e T. Mammuccari.

Italia 1 – L’incredibile Hulk, dall’universo Marvel. Bruce si nasconde in Brasile per dominare i suoi impulsi violenti ma nuovi nemici mettono alla prova la sua natura.

Iris – All is lost, vincitore di 2 Premi Oscar. R. Redford e’ un uomo solo in mezzo all’Oceano Indiano, impegnato in una strenua lotta contro la forza della natura.

Premium Cinema – Come ti rovino le vacanze, Rusty Griswold, pilota di linea di una compagnia aerea, ogni anno porta la famiglia in vacanza nella baita di Cheboygan. Stavolta, però, notando un certo malcontento generale, decide di trasgredire e di organizzare un viaggio “on the road” verso il parco giochi di Walley World. Ma Rusty compie un errore già in partenza e noleggia un’orrenda “Tartan Prancer” importata dall’Albania. Risultato: quella che doveva essere una rilassante e avventurosa vacanza si trasforma così in un viaggio della speranza.

Altre emittenti

La7 – Chernobyl, all’alba del 26 aprile 1986, all’01:23:40, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente evacuazione di una città e sancisce l’inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del mondo e il destino dell’Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.

Tv 8 – Destinazione matrimonio, Keanu Reeves e Winona Ryder (artisticamente risorta grazie al ruolo di Joyce Byers in “Stranger Things”) tornano a lavorare insieme 26 anni dopo “Dracula”. I due interpretano Frank e Lindsay, due super cinici invitati a un matrimonio. Non credono nell’amore, non credono nelle relazioni, non credono nel romanticismo: eppure tra loro nascerà qualcosa. Solo attrazione? Un sentimento più pronfondo? Riusciranno a cambiare la loro visione della vita?

Nove – Restaurant Swap, lo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo arriva in diverse città italiane e mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Si tratta di una gara di adattamento in cui i due dovranno scambiarsi il ristorante per un giorno.

Sky Cinema 1 – Robin Hood – L’origine della leggenda, tornato in Inghilterra, Robin di Loxley scopre che il malvagio sceriffo di Nottingham ha preso possesso delle sue proprietà. L’uomo si unisce a una banda di ribelli, in un piano audace per rubare allo sceriffo i suoi soldi e togliergli il potere.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Made in Sud)