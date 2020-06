Ascolti tv analisi 9 giugno: Rai1 poverella non fa beneficenza alla concorrenza. ‘I soldi spicci’ battono Floris, Giordano e Berlinguer

Ascolti tv, i picchi dei talk: Berlinguer fa 2 milioni con Corona alle 21.50 e poi cala con Berlusconi; Floris a 1,9 milioni con Salvini e Giordano a 1,5 milioni con la Meloni. A cavallo delle 22.00 i tre leader del centro destra si neutralizzano tra loro.

Due martedì di charity consecutivi per prima la rete pubblica. Che stavolta però, martedì 9 giugno, non ha fatto beneficenza alla concorrenza. Sette giorni prima aveva fatto un clamoroso flop il charity show Non Mollare Mai-Storie Tricolori, che aveva avuto ‘solo’ 1,777 milioni e l’8,4%. Ieri – grazie ad una tradizione notevole – la versione sobria e minimalista, poverella come il Santo di Assisi dell’evento benefico Con il cuore- Nel Nome di Francesco, con Gianni Morandi e Carlo Conti protagonisti, ha ottenuto comunque 3,2 milioni di spettatori e il 14,2% di share.

Dall’altra parte della barricata c’era l’ultima puntata della serie tv spagnola di Canale 5, La cattedrale del mare, che ieri è rimasta a 2,387 milioni e 11,2% (a 2,445 milioni e l’11,7% la penultima puntata). Tanto è bastato per conquistare il secondo posto, in un contesto in cui ha fatto bene la commedia outsider in prima tv La fuitina sbagliata, con la coppia comica palermitana de ‘I soldi spicci’, che si è aggiudicata comunque 1,546 milioni di spettatori ed il 6,1% di share ed ha battuto i talk. Non hanno approfittato della debolezza della proposta delle ammiraglie e del trend attualmente calante delle trasmissioni giornalistiche a Italia1. Le Iene hanno riscosso 1,975 milioni e l’11,1% di share (sette giorni a fa a 1,945 milioni e l’11,2% di share), sostanzialmente stabili rispetto a sette giorni prima e diventando leader in nottata.

Tanti ospiti importanti ma Floris e Giordano vanno giù, Berlinguer perde ma è stabile a fa il picco con un capitolo cult della soap di Bianca e Mauro

Su La7 Di Martedì ha proposto tra gli ospiti Ranieri Guerra, Matteo Salvini, Marco Damilano, Luciano Fontana, Maurizio Molinari, Alessandro Sallusti, Massimo Giannini, Enrico Letta, Pierluigi Bersani, Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Barbara Gallavotti, Pierpaolo Sileri, Antonella Viola, Lucano Gattioni, Fabrizio Pagani, Concita De Gregorio, Fabrizio Roncone. Così impostato il talk di Giovanni Floris ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 5,9%, flettendo di oltre un punto (la scorsa settimana aveva avuto 1,556 milioni di spettatori ed il 7,1% ospitando tanti transfughi dalla rete diretta da Stefano Coletta).

Su Rai3 #Cartabianca ha avuto tra gli ospiti Mauro Corona, Silvio Berlusconi, Andrea Scanzi, Paolo Mieli, Massimo Cacciari, Giorgio Gori, Giuseppe Remuzzi, Annalisa Chirico, Sandra Zampa, Padre Enzo Fortunato. In questa maniera Bianca Berlinguer ha avuto 1,147 milioni e il 5,2% (la scorsa settimana aveva avuto 1,141 milioni di spettatori ed il 5,3%).

Su Rete4 Fuori da coro è partito con le solite urla scandalizzate di Mario Giordano imbizzarrito stavolta contro la ministra Lucia Azzolina, che ha proposto tra gli ospiti Massimo Galli, Giorgia Meloni, Giuseppe De Donno, Carlo Calenda, Vittorio Feltri, Gianluigi Nuzzi e Orietta Berti. Così messo a punto il programma ha avuto 1,076 milioni di spettatori e il 5,9% (in calo di un punto rispetto alla precedente settimana, quando aveva avuto 1,236 milioni di spettatori e il 6,9%). I tema di picchi di ascolto, da registrare come la copresenza sovranista abbia indebolito a cavallo delle 22.00 sia La7 che Rete4. Così a fare il massimo prima delle 22.00 e sutito dopo, è stata Bianca Berlinguer a 2 milioni con Mauro Corona e poi in calo con la telefonata di Silvio Berlusconi. Mentre Floris ha raggiunto 1,9 milioni con Matteo Salvini, con Giordano a 1,5 milioni con Giorgia Meloni arrivata dopo il passaggio di Massimo Galli.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 5,1 milioni (23,1%); Tg5 a 4,285 milioni (19,2%); TgLa7 a 1,2 milioni (5,4%).

In access tra i talk ha vinto netto Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo (1,990 milioni e 8,5% con Elsa Fornero, Antonio Padellaro e Stefano Massini da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,223 milioni e 5% e poi 1,391 milioni e 5,5% con Giulio Tremonti, Pierferdinando Casini, Tommaso Labate, Fabio Tamburini e Andrea Ruggeri tra gli ospiti di Veronica Gentili) su Rete4 e Tg2 Post (1,258 milioni mila e 4,9% con Antonio Tajani, Paolo Agnelli e Carlo Calenda), dopo il Tg2 a 1,842 milioni e 7,54%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Vasco-La tempesta perfetta ottiene 4,552 milioni di spettatori con il 18,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,557 milioni di spettatori con uno share del 17,7%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,5 milioni di spettatori (18,65%) con L’Eredità a 3,965 milioni di spettatori (22,4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 1,7 milioni e 13,6% di share e Avanti un Altro! a 2,831 milioni e 16,7%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 14,5% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 14% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,54% e 12,15%.

A mezzogiorno su Rai1 La Prova del Cuoco 10,52%. Su Canale5 Forum in replica 14,35%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,3% nella prima parte e 8,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 8,6% e Il Paradiso delle signore in replica 10%. La Vita in Diretta 13,4% e 15,14%. Su Canale5 Beautiful 17,33%, Una Vita 16,5%, Uomini e Donne 20 e 18%%, Il Segreto al 17,9%. Su Rai 2 Detto Fatto 4,4%.

In seconda serata scarsa concorrenza per Le Iene. Su Rai 1 Porta a Porta 9,60%. Su Canale 5 Manifest 3,67%. Su Rai 2 Striminzitic Show 3,64%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,10%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento #Cartabianca)