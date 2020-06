Stasera in Tv: cosa vedere martedì 9 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 9 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Con il cuore nel nome di Francesco, in diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

Rai 2 – La fuitina sbagliata, la storia di Romeo e Giulietta al contrario: due famiglie, i Casisa ed i Vitrano si adorano, mentre i due figli, Anna e Claudio, fidanzati storici, si odiano e non vogliono più saperne di stare insieme.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Chef – La ricetta perfetta, Los Angeles, terzo millennio. Uno chef molla il ristorante stellato e si dedica allo street-food per riconquistare famiglia e creatività. Ci riuscirà?

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – La Cattedrale del Mare, XIV secolo: in cerca di libertà, il servo Bernat fugge a Barcellona per salvare suo figlio, Arnau, dagli abusi dei signori feudali.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – I 330 di Fort Canby, in un fortino di territorio Apache, il comandante della Cavalleria cerca di allontanare il tenente McQuade da una vecchia fiamma.

Premium Cinema – Trafficanti, David ed Efraim vivono a Miami e sono amici dai tempi della scuola, hanno vite molto diverse: il primo riesce a malapena a guadagnarsi da vivere lavorando come massaggiatore; il secondo si è arricchito con i soldi fatti attraverso la vendita internazionale di armi. Nel momento in cui la moglie rimane incinta, David accetta di mettersi in società con Efraim. Quando i due stringono un accordo da 300 milioni di dollari per fornire armi all’esercito afghano, però, la situazione comincia a farsi molto pericolosa…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Quantum of Solace, seconda avventura per Daniel Craig nei panni dell’agente 007 e ventiduesimo capitolo della saga. Dirige Marc Foster (“Neverland”), la sceneggiatura porta la firma del premio Oscar Paul Haggis (“Crash”) che già aveva lavorato al film d’esordio di Craig. La pellicola prende il via dal finale di “Casino Royale”. In seguito al doloroso tradimento di Vesper, la donna che amava, ritroviamo Bond, al volante della sua macchina, mentre lascia le coste del Lago di Garda alla volta di Siena. Nel bagagliaio della vettura è rinchiuso Mr. White. Durante il tragitto l’agente britannico viene attaccato ma riesce a sfuggire ai suoi inseguitori. In seguito, insieme a M (Judi Dench) si occupa dell’interrogatorio di White. Purtroppo l’uomo pare sapere poco o nulla dell’organizzazione Solace…

Nove – L’acchiappadenti, Derek Thompson, giocatore di hockey, si è “guadagnato” sul campo, a suo di denti saltati, il soprannome di “Fata del dentino”. Cinico e sempre ben disposto a infrangere i sogni dei più piccoli, Derek è ora impegnato in una nuova, eroica, missione: rivelare alla bambina della sua attuale compagna, Carly (Ashley Judd), che le fate non esistono. La missione non viene portata a termine, grazie al saggio intervento di Carly, ma, nel Mondo delle Fate, la cattiva intenzione non è passata inosservata. Derek si ritrova, così, convocato al cospetto dell’inflessibile Regina delle Fate (Julie Andrews) e trasformato in una di loro, con il compito di distribuire banconote ai bimbi che hanno perso un dente…

Sky Cinema 1 – The Gift, Simon e Robyn Callum si sono sposati e si sono trasferiti a Los Angeles, lasciando Chicago. Giunti nella nuova città, incontrano Gordon, vecchio compagno di liceo di Simon, e i tre riallacciano i rapporti. Ma, a mano a mano che la ritrovata amicizia si approfondisce, i Callum notano qualcosa di strano nell’amico, a cominciare dalla sua particolare abitudine di lasciare sempre dei regali davanti alla porta di casa. La situazione degenera quando Gordon comincia a fare spesso visita a Robyn mentre Simon è a lavoro..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

