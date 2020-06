Ascolti tv 9 giugno 2020: Conti e Morandi battono Canale5 e Le Iene

Con il cuore. Nel nome di Francesco 14,19%, La cattedrale del mare 11,22% e Le Iene Show 11,08%

Vince la serata degli ascolti tv Rai1 con lo show Con il cuore. Nel nome di Francesco, che ha registrato il 14,19% di share media con 3,209 milioni di telespettatori. Lo stesso programma negli anni ha raccolto questi ascolti: il 10 giugno 2019 il 12,33% con 2,525 milioni, il 10 giugno 2017 il 18,19% e 3 milioni, il 13 giugno 2015 il 19,22% e 3,5 milioni, il 14 giugno 2014 il 19,06% e 4,1 milioni, l’8 giugno 2013 il 19,38% e 3,8 milioni.

Dietro la serie di Canale5 La cattedrale del mare con l’11,22% e 2,387 milioni di contatti. Settimana scorsa la stessa fiction aveva portato a casa l’11,7% con 2,445 milioni d’italiani collegati.

Chiude il podio Italia1 con Le Iene Show all’11,08% e 1,975 milioni. Lo stesso programma sette giorni fa aveva fatto l’11,1% e 1,945 milioni, quindi ascolti fotocopia.

Ascolti tv delle altre reti

Nella gara dei talk show in testa sempre diMartedì su La7 con il 5,79% e 1,309 milioni (7,1% e 1,556 milioni martedì scorso), poi #Cartabianca su Rai3 con il 5,19% e 1,147 milioni (5,3% e 1,141 milioni) e a chiudere Fuori dal coro su Rete4 con il 5,86% e 1,076 milioni di spettatori (6,9% e 1,236 milioni).

Su Real Time Primo appuntamento al 2,2% con 586 mila contatti, seguito da Il salone delle meraviglie al 2,6% e 573 mila.

In daytime La prova del cuoco su Rai1 al 10,5%, mentre Io e te all’8,6%. In preserale L’eredità per l’Italia al 22,45, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 16,7%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Con il cuore. Nel nome di Francesco)