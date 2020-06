Ascolti tv analisi 2 giugno: Mediaset domina, si schiantano le Storie Tricolori. Floris ne approfitta e stacca Giordano

Ascolti Tv day time Rai1: Italia Sì!-Giorno per giorno al 19,6% con Marco Liorni; al pomeriggio Io e Te al 10,2% con Pierluigi Diaco.

Era decisamente inedita e un po’ moscia la sfida delle ammiraglie martedì 2 giugno. Sette giorni prima aveva dominato la Rai doppiando la replica de Il Commissario Montalbano, stavolta ha vinto netto Cologno. Da una parte c’era il charity show Non Mollare Mai-Storie Tricolori, che ieri ha avuto ‘solo’ 1,777 milioni e l’8,4%, una vera debacle per Rai1, che ha mostrato di non avere capito come sia cambiato il clima nel Paese dopo la fine del Lockdown. Dall’altra parte della barricata c’era la serie tv spagnola pretenziosa di Canale 5, La cattedrale del mare, che in prima tv nelle prime due puntate si era confermata a 2,6 milioni e ieri ha avuto 2,445 milioni e l’11,7%. Tanto è bastato per capovolgere il risultato di sette giorni prima e vincere la serata, in un contesto in cui non è stata la seconda rete a ereditare il pubblico della prima rete pubblica. Il film in griglia, la commedia Prima di Lunedì, con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea De Maria, Martina Stella e Sandra Milo protagonisti, si è aggiudicato comunque 1,448 milioni di spettatori ed il 6,1% di share, finendo però molto dietro Canale 5 e Italia1, e appena dopo La7.

Le Iene, che hanno aperto con Sandra Milo e Claudio Lotito, hanno riscosso 1,945 milioni e l’11,2% di share, in progresso di un punto rispetto a sette giorni prima e diventando leader in nottata. Ma non sono state nemmeno loro a usufruire dello zapping in fuga dall’ammiraglia pubblica.

Floris accoglie gli spettatori in fuga dal remote show di Stefano Coletta

Su La7 Di Martedì ha proposto tra gli ospiti Roberto Speranza, Ilaria Capua, Romano Prodi, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Carlo Calenda, Roberto Saviano, Mario Monti, Barbara Gallavotti, Pierpaolo Sileri, Carlo Cottarelli, Fabrizio Pregliasco, Edward Luttwak, Antonella Viola, Paolo Pedrini, Maurizia Brunetto, Debora Rasio, Valeria Cagno, Ilaria Sotis, Pietro Senaldi, Antonio Di Rosa. Così impostato il talk di Giovanni Floris ha avuto ben 1,556 milioni di spettatori ed il 7,1% (la scorsa settimana aveva avuto 1,298 milioni di spettatori ed il 5,5%), ospitando più transfughi dalla rete diretta da Stefano Coletta.

Su Rete4 Fuori da coro è partito con le solite urla scandalizzate di Mario Giordano che ha proposto tra gli ospiti Luca Zaia, Massimo Galli, Giuseppe De Donno, Nicola Porro, Giulio Tremonti, Vittorio Feltri, Nicola Porro, Iva Zanicchi. Così messo a punto il programma ha avuto 1,236 milioni di spettatori e il 6,9% (la scorsa settimana 1,260 milioni di spettatori e il 6,6%) finendo più distante da La7.

Su Rai3 #Cartabianca ha avuto tra gli ospiti Mauro Corona, Franca Leosini, Pierluigi Bersani, Giovanni Toti, Luigi De Magistris, Massimo Galli, Andrea Scanzi, Christian Solinas, Valerio Rossi Albertini, Stefano Zurlo, Antonella Nonino. In questa maniera Bianca Berlinguer ha avuto 1,141 milioni e il 5,3% (la scorsa settimana aveva avuto 994 milioni di spettatori ed il 4,3% dopo la presentazione a presentazione 1,047 milioni e 3,84%).

Le altre partite della giornata

Tg1 a 5,097 milioni (24%); Tg5 a 4,295 milioni (20%); TgLa7 a 1,127 milioni (5,3%).

Tra i talk Otto e Mezzo (2,050 milioni e 8,5% con Marco Travaglio, Paola Tommasi e Alessandra Tarquini da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,494 milioni e 6,4% e poi 1,5 milioni e 6,2% con Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, Marcello Sorgi, Roberto D’Agostino tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,165 milioni mila e 4,7% con Giulio Terzi di Santagata, Maurizio Molinari, Lucio Caracciolo e Gennaro Sangiuliano), dopo il Tg2 a 1,751 milioni e 7,5%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4,954 milioni di spettatori con il 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,225 milioni di spettatori con uno share del 17,1%.

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,5 milioni di spettatori (17,7%) con L’Eredità a 3,770 milioni di spettatori (21,4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 1,757 milioni e 13% di share e Avanti un Altro! a 2,9 milioni e 17%.

Gli ascolti del daytime

Su Rai1 Uno Mattina al 20,1% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 19,6% di share; l’Anniversario della Repubblica Italiana al 20,4%. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,1% e all’11,4%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco 12,7%. Su Canale5 Forum in replica 12,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 4,8% nella prima parte e 7,3% nella seconda parte.

Su Rai1 Io e Te 10,2% e Rai Parlamento Speciale 7,8%. La Vita in Diretta 14,9%. Su Canale5 Beautiful 14,6%, Una Vita 13,6%, Che Cosa aspettarsi quando si Aspetta al 12%, Inga Lindstrom – Screzi d’Amore 10,6%. Su Rai 2 Detto Fatto 4,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Le Iene)