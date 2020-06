Brutti segnali per Mediaset da Spagna e Germania

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Vivendi torna all’attacco in tribunale a Madrid contro il progetto MFE (MediaForEurope). Kretinsky e KKR aumentano le loro quote in ProsiebenSat.

Vivendi, in Spagna un nuovo fronte legale con Mediaset

La Stampa, pagina 21.

Vivendi apre un nuovo fronte legale nei confronti dl Mediaset in Spagna, depositando una seconda procedura sul merito in relazione all’assemblea del febbraio scorso in Spagna, che ha adottato lo statuto modificato di Mfe (Media for Europe), la holding olandese in cui dovrebbero confluire Mediaset e Mediaset Espana. Di fatto questo secondo procedimento è stato avviato nel caso In cui il tribunale spagnolo approvi la richiesta di Mediaset di sospendere II procedimento nel merito avviato da Vivendi lo scorso settembre.

(Nella foto le sedi Mediaset e Vivendi)