Ascolti tv 31 maggio digital e pay: SkyTg24 all’1% alle 12.30. La Bundes riempie uno stadio al pomeriggio. Vola Tv8 col BarLume

Ascolti tv opzionali: generaliste mosce, sei native digitali free oltre il 2% e una all’1,9%

Proposta generalista moscia – domenica 31 maggio – con tante repliche on air. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, news e calcio

Su Sky Cinema Uno il film Il mistero della casa del tempo a 124mila spettatori cumulati. Mentre su SkyTg24 il tg delle 12.30 ha avuto 157mila spettatori ed 1,1%. In tema calcio, i due incontri del pomeriggio della Bundesliga hanno riscosso: Borussia M-Union Berlin 75 mila spettatori; Paderborn-Borussia Dortmund 75 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Rai4

In prima serata su Tv8 I Delitti del BarLume – Azione e reazione a 741mila spettatori e 3,1%. Su Rai4 Premonitions a 590mila e 2,5%. Su Giallo Profiling a 536mila e 2,4%. Su La5 Amore in Panchina 520mila e 2,2%. Su Rai Movie Pane e amore e… a 494mila e 2%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 487mila e 2%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 463mila spettatori e 1,9%. Su Iris Brivido nella notte 396mila spettatori totali con l’1,7%. Sul 20 Jurassic Park 310mila e 1,3%. Su Rai5 I meccanismi della natura a 300mila spettatori e 1,2%;

Su Tv8 4 Ristoranti a 557mila e 2,4%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 273mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Azione e reazione)