Stasera in Tv: cosa vedere domenica 31 maggio 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “N.C.I.S. New Orleans”, su Rai 3 “Un giorno in pretura”, su Rete 4 “Le ali della libertà”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Come ti rovino la famiglia”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del Barlume 3”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Il mistero della casa del tempo”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Lanterna verde”, su Iris “Brivido nella notte”, su Rai Movie “Pane, amore e…”.

I programmi di stasera in tv di domenica 31 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa racconta qualche “piccola” bugia per essere assunta dal cinico avvocato Enrico Vinci. Ad esempio nasconde un piccolo particolare sulla sua vita privata: i suoi due figli.

Rai 2 – N.C.I.S. New Orleans, la serie segue le vicende della squadra dell’NCIS distaccata a New Orleans. Guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride, è composta anche dall’agente speciale Christopher LaSalle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody, avvalendosi dell’assistenza del tecnico di laboratorio Sebastian Lund e del medico legale Loretta Wade. A partire dalla seconda stagione entrano nella squadra Patton Plame, esperto di cyber crimini, già collaboratore del team nella prima stagione e Sonja Percy, ex agente dell’ATF che ha collaborato con Pride nella caccia alla Piccola Esca e a Sasha Broussard.

Rai 3 – Un giorno in pretura, i casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese: Un giorno in pretura li ricostruisce a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale.

Rai Movie – Pane, amore e…, lasciata l’Arma, il maresciallo Carotenuto torna nella natia Sorrento come capo dei vigili urbani. Terzo capitolo della serie “Pane, amore”, e primo a colori. Vincitore di due David di Donatello nel 1956, uno per Vittorio De Sica e uno per Goffredo Lombardo.

Mediaset

Rete 4 – Le ali della libertà, da un racconto di Stephen King. Andy viene ingiustamente condannato all’ergastolo e per anni sogna la libertà con l’amico di sbarre Red.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Come ti rovino le vacanze, un padre di famiglia organizza una vacanza “on the road” alla volta di un famoso parco divertimenti. Ma non tutto filerà liscio.

Iris – Brivido nella notte, un disc-jockey vive un’avventura con una sua ammiratrice ma la ragazza si rivela una stalker e ha intenzione di ucciderne la fidanzata.

Premium Cinema – Lanterna verde, grazie a un misterioso anello verde, il pilota collaudatore Hal Jordan otterrà poteri straordinari che gli permetteranno di far parte di una speciale squadra di combattenti intergalattici chiamati a mantenere la pace nell’Universo: i Green Lantern Corps. Verrà così chiamato a combattere contro Parallax, un nemico che minaccia di distruggere l’equilibrio del potere, e ad aiutarlo nell’impresa ci sarà anche la sua collega pilota, e fidanzata dai tempi dell’infanzia, Carol Ferris.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Nella puntata di questa sera: riaperture, liberi tutti dal 3 giugno, ma è caos regioni. Faccia a faccia con Matteo Salvini. Caso Lombardia – Fondazione Gimbe: Dati taroccati?, Scarcerazioni, caso DAP con Di Matteo che conferma quanto detto, chat Palamara, CSM: Bufera nella giustizia. Economia, il peso della ripartenza.

Tv8 – I delitti del Barlume 3, è una domenica mattina di piena estate al BarLume, o meglio sembrerebbe una normale tranquilla domenica mattina come tante se non fosse per il grido di un russo che dopo essersi scolato un Cuba Libre alle undici di mattina cade per terra senza più rialzarsi. La polizia decide di mettere sotto sequestro il bar, per Massimo è una vera sciagura in piena stagione, non gli resta che tentare di risolvere da solo il caso e nel minor tempo possibile. Addentrandosi nella ricerche gli sorge un dubbio: e se il destinatario del veleno fosse stato lui ? Ma chi può volere la morte sua morte? Massimo si arrovella mentre la Fusco sembra saperne più di quanto dice Così, mettendo insieme i pezzi del puzzle, il nostro barista sembra mettersi sulla strada giusta e, stando gomito a gomito con la Fusco, potrebbe essere arrivato anche il momento adatto per dichiararsi finalmente a Vittoria?

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Il mistero della casa del tempo, il giovane Lewis Barnavelt ha solo dieci anni quando rimane orfano dei genitori, morti in un incidente d’auto. E’ costretto così a trasferirsi dall’altra parte del paese, dall’eccentrico zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima, in una vecchia casa caratterizzata dal misterioso ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte. Conosce anche Mrs Zimmerman, la strana vicina di casa…Tra oggetti animati e altri piccoli misteri Lewis farà la conoscenza di un mondo magico e pericoloso…

(Nella foto Non dirlo al mio capo)