Ascolti Tv 19 maggio digital e pay: 1% SkyTg24 alle 13, Cattelan ok con Argento e D’Amico. 4 free oltre il 2%

Ascolti tv access: Papi colonna di Tv8

Offerta un po’ più ricca sulle ammiraglie, e di nuovo in movimento la proposta dei talk con la liberazione di Silvia Romano, l’economia, le difficoltà della fase due, a rinforzare la lista dei temi legati al corona virus, ieri, martedì 19 maggio sulle generaliste.

In tema pay, su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione e Asia Argento e Ilaria D’Amico intervistate, ha ottenuto 200mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,6%. In tema cinema, su SkyCinemaUno Soldado ha conseguito 149mila spettatori cumulati. Su Foz inoltre 9-1-1 ha conseguito 183mila spettatori medi. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, SkyTg24 tra le 13.00 e le 13.55 ha avuto 177 mila spettatori medi e 1% di share.

In prime time le native digital: in vetta 20 e Nove

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su 20 Viaggio nell’isola misteriosa a 615mila spettatori e 2,3%. Su Nove Non-Stop a 611mila e 2,43%. Su Rai4 Valerian e la città dei mille pianeti ha ottenuto ben 503mila spettatori e il 2%. Su Tv8 007–Il mondo non basta a 486mila spettatori e 2%. Su Rai Movie Habemus Papam 472mila spettatori e 1,7%. Su Rai 5 Il medico di campagna 340mila spettatori e 1,3%. Su Real Time Primo Appuntamento a 295mila spettatori e l’1,1%.

Su Tv2000 Il Segreto di Jolanda a 497mila spettatori con il 3,3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 330mila spettatori e 1,5%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 223mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 783mila spettatori con 2,9%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 267mila spettatori con l’1%.

Su TV8 Vite da Copertina 267mila spettatori con 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento do EPCC)