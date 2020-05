Ascolti tv analisi 19 maggio: solo in coda i covid talk, Floris precede Giordano e Berlinguer. Iene al top con Caressa

Ha vinto Ricatto d’amore battendo la serie ‘Netflix’ su Canale5. Più share de La Cattedrale del mare per Le Iene, al massimo con lo scherzo al giornalista. Rai2 quarta con Troppo napoletano. In sovrapposizione: Floris 6,4% (Augias, Guerra, Davigo, Fico), Giordano 6,2% (Meloni, Porro e Del Debbio, Calenda, Zanicchi), Berlinguer 5,9% (Corona, Speranza, Zaia e Galli)

Ascolti tv e picchi ‘politici’: Floris fa il massimo con Davigo, Giordano con Porro e i negozianti arrabbiati, Berlinguer con Corona e Speranza

Il contesto: la fiction spagnola di Canale5 alle prese con il film rosa di Rai1 e quello napoletano di Rai2, i tre talk e le Iene.

Era inedita la sfida delle ammiraglie martedì 19 maggio. Da una parte c’era l’ennesimo passaggio di Ricatto d’amore (a 3,3 milioni e 13,2% su Rai1), dall’altra la serie tv spagnola pretenziosa di Canale 5, La cattedrale del mare, che in prima tv ha portato a casa 2,642 milioni di spettatori e l’11,2% di share, arrivando distante dall’ammiraglia pubblica. L’altro film in griglia, invece, era Troppo Napoletano, con Serena Rossi che su Rai2 si è aggiudicato comunque ben 1,770 milioni di spettatori ed il 6,7% di share, finendo dietro Canale 5 e Italia1, ma battendo chiaramente i tre talk d’informazione politica, tutti un po’ in calo, con prevalente di misura sugli altri un Giovanni Floris stabile.

Le Iene che non dedicavano tutta la puntata a Covid, hanno riscosso 2,177 milioni e l’11,3% di share, in progresso sensibile rispetto a sette giorni prima (2,1 milioni e il 10,8%) e si sono accomodati sul terzo gradino del podio virtuale, ma correndo a lungo da secondi e diventando leader in nottata. Il picco di ascolti è arrivato prima delle 22.00, con lo scherzo a Fabio Caressa, a quota 3,2 milioni circa.

Floris, Giordano e Berlinguer, ecco me è andata

DiMartedì ha aperto con il ministro con Corrado Augias, e poi ha proposto, prima della vice di Ilaria Capua, Barbara Gallavotti (apparsa sul tardi), Ranieri Guerra, Piercamillo Davigo, Edward Luttwak, Roberto Fico, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Marco Damilano, Massimo Giannini, Franco Locatelli, Sergio Rizzo, Pasquale Tridico, Elsa Fornero, Federico Rampini, Carlo Cottarelli, Fabrizio Pregliasco, Francesco Stellacci, Mirella Serri, Franco Bechis tra i tantissimi ospiti. Giovanni Floris ha in pratica replicato il risultato di sette giorni prima a quota 1,525 milioni ed il 6,3% (1,538 milioni ed il 6,32% sette giorni fa). Il picco di ascolti del programma è arrivato intorno alle 22.00 a quota 2,1 milioni di spettatori, con Davigo impegnato in una discussione allargata.

A #Cartabianca, oltre a Mauro Corona, c’erano tra gli altri ospiti Roberto Speranza, Luigi Zaia, Renzo Rosso, Andrea Scanzi, Paolo Mieli, Massimo Galli, Gianrico Carofiglio. Bianca Berlinguer è calata a 1,386 milioni di spettatori ed il 5,9% (1,518 milioni di spettatori ed il 6,4% sette giorni prima). Il picco di ascolti è coinciso con il passaggio di testimone tra Corona e il ministro Speranza, a quota 1,9 milioni di spettatori.

Fuori dal coro, invece, dopo la lunga introduzione del conduttore (e alcuni servizi) ha ospitato le voci di rete Paolo Del Debbio e Nicola Porro, tanti ristoratori, artigiani, commercianti, e poi tra gli altri Giorgia Meloni, Pierpaolo Sileri, Carlo Calenda, Massimiliano Fedriga, Giuseppe De Donno, Iva Zanicchi. Mario Giordano (a 1,433 milioni e il 7,1% di share sette giorni prima) stavolta è calato lievemente a 1,358 milioni e il 6,8% di share, battendo di poco la sola Berlinguer nel periodo in sovrapposizione. Il picco della trasmissione è coinciso con la fase con Porro e tanti piccoli imprenditori frustrati e arrabbiati e con Giordano schierato contro il bonus monopattino (1,850 milioni).

Tra le 21.32 e le 23.58 questo il bilancio della sfida: Floris a 1,513 milioni e 6,4%, Giordano a 1,479 milioni e 6,2% e Berlinguer a 1,398 milioni e 5,9%.

Le altre partite della giornata

Tg1 a 5,920 milioni (24,5%); Tg5 a 5,020 milioni (20,4%); TgLa7 a 1,352 milioni (5,2%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli Gruber: 8,4% con Travaglio e Giannini; staccate Barbara Palombelli (Salvini) e Manuela Moreno (Calenda). Amadeus in replica batte Striscia.

Tra i talk Otto e Mezzo (2,255 milioni e 8,4% con Marco Travaglio e Massimo Giannini da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,550 milioni e 5,9% e poi 1,635 milioni e 5,9% con Matteo Salvini, Matteo Ricci, Alessandro Meluzzi tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,167 milioni e 4,2% con Carlo Calenda, Carlo Fidanza, Brando Benifei), dopo il Tg2 a 2,2 milioni e 8,3%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,272 milioni di spettatori con il 19,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,993 milioni di spettatori con uno share del 18%.

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,824 milioni di spettatori (17,7%) con L’Eredità a 4,246 milioni di spettatori (21,5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,068 milioni e 13,7% di share e Avanti un Altro! a 3,4 milioni e 18,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Le Iene)