Stasera in Tv: cosa vedere martedì 19 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 19 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Ricatto d’amore, l’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in pa rticolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “povero” sottoposto

Rai 2 – Troppo Napoletano, dopo il suicidio del suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, Debora nota che suo figlio Ciro, di undici anni, non mangia più neanche il ragù domenicale. Per rimediare a questa tremenda situazione cerca l’aiuto di uno psicologo.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Habemus Papam, appena eletto, il nuovo Papa cade in una profonda crisi esistenziale. In preda allo sgomento, i cardinali decidono di affidarsi alle cure di uno psicanalista. Vincitore di tre David di Donatello nel 2013, tra cui quello per il miglior attore protagonista.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – La Cattedrale del Mare, XIV secolo: in cerca di liberta’, il servo Bernat fugge a Barcellona per salvare suo figlio, Arnau, dagli abusi dei signori feudali.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Tom Horn, un ex militare dell’esercito viene reclutato da alcuni rancher, ma finisce incriminato per la morte di un ragazzo.

Premium Cinema – Gran Torino, Walt Kowalski è un veterano della guerra di Corea che continua a nutrire sentimenti razzisti nei confronti del popolo asiatico. E’ malato e ha un pessimo rapporto con i suoi due figli e con i suoi nipoti. La sua unica passione è la sua auto, una Gran Torino del 1972. Quando il figlio dei suoi vicini di casa, unica famiglia con cui ha un rapporto, cerca di rubargli l’auto, in una prova d’iniziazione per riuscire ad essere ammesso in una gang giovanile, Walt cercherà di raddrizzargli la vita.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Agente 007 – Il mondo non basta, scampato alle grinfie di una pericolosa spia nemica (interpretata da Maria Grazia Cucinotta), James Bond viene incaricato di proteggere Elektra, la bella figlia di un noto petroliere, ucciso dallo spietato terrorista Renard. Ma non tutto è come sembra. Tris di bellissime per questa terza fatica dell’irlandese Pierce Brosnan nei panni, o sarebbe meglio dire nello smoking, dell’agente segreto più famoso al mondo. Alla Cucinotta, infatti, si vanno ad aggiungere Sophie Marceau e la supersexy Denise Richards (già vista in “Starship Troopers”). Il volto del cattivo di turno è di Robert Carlyle, ex “Full Monty”.

Nove – Non-stop, Bill Marks (Liam Neeson) è un esausto veterano del servizio degli Air Marshals. Non considera il suo compito come un dovere per salvare le vite, ma come un lavoro d’ufficio nel cielo. Tuttavia, è costretto a ricredersi quando, mentre si trova a bordo di un volo internazionale da New York a Londra, è costretto a entrare in azione per salvare la vita dei 200 passeggeri. Un messaggio di testo anonimo lo informa, infatti, che un passeggero morirà ogni venti minuti nel caso in cui il governo non trasferisca su un conto segreto la somma di 150 milioni di dollari…

Sky Cinema 1 – Soldado, al confine tra Stati Uniti e Messico la guerra alla droga viene convertita in traffico di essere umani quando i cartelli messicani hanno iniziato ad infiltrare terroristi attraverso il confine americano. Un attentato-suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano che, per combattere la guerra, incarica l’agente federale Matt Graver di seminare illegalmente il caos. Matt fa anche squadra con il misterioso Alejandro, la cui famiglia è stata annientata da un boss del narcotraffico…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Ricatto d’amore)