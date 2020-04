Ascolti tv 24 aprile: Pavarotti stacca Paperissima. Bene Eclipse, Nuzzi e Zoro

Il docufilm sul grande tenore stacca la replica di Canale5

Vince l’ammiraglia pubblica nella sfida principale del prime time di venerdì 24 aprile. Su Rai1 il docufilm Pavarotti ha riscosso 4,037 milioni di spettatori ed il 14,7% di share. Dall’altra parte della barricata, su Canale 5 la replica di Paperissina ha conquistato 3,078 milioni di spettatori e l’11,2% di share. Su Italia 1 ha funzionato la saga di Twilight: Eclipse ha convinto 2,2 milioni di spettatori ed 8,3%, facendo meglio della media di rete e superando il bilancio di Rai2. Sulla seconda rete pubblica, infatti, NCIS è arrivato a 1,997milioni di spettatori e 6,7% di share e The Rookie a 1,759 milioni di spettatori e 6,5%.

Covid -19? Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado ha avuto 1,6 milioni di spettatori ed il 7,1%, battendo di fatto Italia1. Ancora in crescita e a quote record anche Propaganda Live su La7, con Diego Bianchi e Makkox a 1,5 milioni e il 6,8%. Più staccato è arrivato film di Rai3 (In guerra per amore 1,243 milioni di spettatori con il 4,3%).

Bene la produzione di Sky Original by Lux: sui canali Sky Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e Primissime Diavoli ha avuto 573mila spettatori cumulati. Il dato settimanale delle prime due puntate è stato di oltre 1,1 milioni di spettatori.