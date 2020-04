Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 24 aprile 2020

Su Rai 1 “Pavarotti”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “In guerra per amore”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Paperissima”, Su Italia 1 “Eclipse”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Diavoli”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “Croce e delizia”, su Iris “L’altra donna del Re”, su Rai Movie “Loving”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 24 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Pavarotti, Luciano Pavarotti: una voce e una carriera incredibile, ma anche uno straordinario atteggiamento verso la vita. Generoso, nel fisico, nello spettacolo, nella beneficenza, ha fatto conoscere l’opera alle masse, ha portato sullo stesso palco la lirica e il pop. Per la prima volta con la piena collaborazione della famiglia, che fino a questo momento non aveva mai acconsentito a farsi intervistare lungamente, un ritratto che è a tutti gli effetti quello di un grande interprete, un attore della scena, capace di emozionare come le star del cinema, quando sono tutt’uno col ruolo.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – In guerra per amore, New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze il ragazzo deve attenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano.

Rai Movie – Loving, ispirato a una storia vera, è un omaggio al coraggio e all’impegno di una coppia mista, Richard e Mildred Loving, che si innamorano e si sposano a Washington nel 1958. Ma i due giovani vorrebbero vivere dove sono cresciuti, a Central Point, una cittadina della Virginia, paese in cui le unioni tra bianchi e neri sono punite con il carcere.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Paperissima, una serie di gag divertenti su conduttori e filmati amatoriali provenienti da tutto il mondo.

Italia 1 – Eclipse, Bella deve fare una scelta tra Edward e Jacob, mentre una serie di brutali omicidi terrorizza la città di Seattle. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson.

Premium Cinema – Croce e delizia, il proprietario di una pescheria nella provincia laziale, di nome Carlo, è un uomo dai sani principi, vedovo con due figli e con due nipoti e che ha improntato tutta la sua vita sull’integrità e la correttezza. Tony invece fa il mercante d’arte, ha sessant’anni, divorziato con due figlie e una nipote; è un uomo ricco e viziato, concentrato solo sulle proprie necessità. A sorpresa, Carlo e Tony si innamorano, e per comunicarlo a tutti scelgono di trascorrere una vacanza a Gaeta, riunendo il parentado…

Iris – L’altra donna del Re, Natalie Portman nel ritratto di Anna Bolena. La giovane Anna attira l’attenzione di Enrico VIII, ma il re preferirà sposare la sorella Maria.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Diavoli, Londra, 2011: Massimo Ruggero, Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla banca speculando sulla crisi greca, ma il suo passato ostacola la sua speranza di una promozione.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Paperissima)