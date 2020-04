Ascolti tv 19 aprile digital e pay: I numeri della Pandemia all’1,9% su SkyTg24 senza Borrelli. Il BarLume svetta su Tv8

Su SkyCinema Uno Killer Anonymus a 139mila spettatori cumulati e 0,3%. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani 796mila e il 2,9%. Su Giallo Profiling 665mila ed il 2,4%. Su 20 Run all night a 543mila e 1,9%. Su Rai4 Before I go to sleep a 516mila e 1,8%.

Ascolti Tv, chicche: in prime time su Real Time bene l’episodio pilota eccezionalmente in chiaro di The Facchinettis

A vincere la serata generalista ieri – domenica 19 aprile – è stata ancora una fiction ospedaliera, nella fattispecie, L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha superato i film e le tre trasmissioni dedicate all’approfondimento su Covid-19. Sulla pay news e cinema in evidenza. Su SkyCinemaUno Killer Anonymus ha avuto 136mila spettatori. Mentre al pomeriggio SkyTg24 la prima edizione de I numeri della pandemia senza il rituale ed il personaggi della Protezione Civile ha avuto 380mila spettatori ed 1,93% tra le 18.00 e le 18.55.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince la fiction di Palomar su Tv8. Bene Profiling su Giallo

In prima serata su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani ha ottenuto 796mila spettatori e il 2,9%. Su Giallo Profiling ha totalizzato 665mila spettatori ed il 2,4%. Su 20 Run all night a 543mila e 1,9%. Su Rai4 Before I go to sleep a 516mila e 1,8%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 471mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Movie La risposta è nelle stelle a 464mila e 1,6%. Su Real Time The Facchinettis a 428mila e 1,4%. Su Rai 5 Wild Canarie a 326mila e 1,1%. Su Focus lo Speciale sull’Egitto a 350 mila e 1,2% in prima serata.

In access vince la cucina di Tv8

Su Tv8 4 Ristoranti a 720mila e 2,4%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 350mila spettatori con l’1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto I Delitti del BarLume ieri su Tv8)