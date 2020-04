Ascolti tv 19 aprile 2020: anche L’Allieva in replica batte Barbara D’Urso

L’Allieva 15,5%, Live-Non è la D’Urso 12,86% e Che tempo che fa 8,70%.

È tornata in replica la fiction L’Allieva con Alessandra Mastronardi su Rai1, che ha registrato il 15,5% di share media con 4,161 milioni di telespettatori, così divisi: primo episodio 14,70% e 4,253 milioni, secondo episodio 16,53% e 4,058 milioni.

Molto staccato lo show di Canale5 Live-Non è la D’Urso, che ha fatto il 12,86% con 2,632 milioni di contatti. Settimana scorsa, lunedì di Pasquetta, il film Il Papa Buono con Bob Hoskins aveva portato a casa il 12,5% con 3,2 milioni di italiani collegati.

Dietro Barbara D’Urso, molto vicino, si piazza Che tempo che fa su Rai2 con l’8,70% di share media e 2,502 milioni di telespettatori, calando rispetto a sette giorni fa, quando Fabio Fazio aveva registrato il 10,4% con 3,032 milioni.

Le altre reti

Risale invece Non è l’Arena su La7, che ha fatto il 6,77% con 1,384 milioni di contatti, rispetto a domenica scorsa quando aveva portato a casa il 4,1% con 1,2 milioni.

Ottimo exploit di Tv8 con I delitti del Bar Lume con il 2,9% e 796 mila spettatori, battendo anche Birdman su Rai3, che ha fatto il 2,7% con 772 mila contatti.

Su Real Time ha debuttato The Facchinettis con l’1,36% con 408 mila spettatori, mentre su Rai1 dalle 2 alle 4 del mattino il concerto One World Together at Home ha fatto il 9,6% di share media con 284 mila italiani nottambuli collegati.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto L’Allieva)