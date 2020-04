Stasera in Tv: cosa vedere domenica 19 aprile 2020

Su Rai 1 “L’allieva”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Birdman”, su Rete 4 “The Legend of Zorro”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Ti presento i miei”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del BarLume”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Kyller Anonymous”, su Fox “Rosewood”, su Premium Cinema “Attenti al gorilla”, su Iris “Le relazioni pericolose”, su Rai Movie “La risposta è nelle stelle”.

I programmi di stasera in tv di domenica 19 aprile 2020

Rai

Rai 1 – L’allieva, l’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane. Alice e Claudio, con il quale la ragazza continua a vivere un rapporto d’amore turbolento, si recano sul posto. Qui Alice fa la conoscenza del fascinoso PM Sergio Einardi.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Birdman, Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe “Birdman”, tenta di tornare sulla cresta dell’on da mettendo in scena a Broadway una pièce teatrale – tratta dal racconto di Raymond Carver “What We Talk About When We Talk About Love” – che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che precedono la sera della prima, dovrà fare i conti con un ego irriducibile e cercare di salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.

Rai Movie – La risposta è nelle stelle, New York City, terzo millennio. Sophia, decisa a sfondare nel mondo dell’arte, si innamora di un campione di rodeo. Riusciranno a superare le loro differenze? Dal romanzo di Nicholas Sparks.

Mediaset

Rete 4 – The legend of Zorro, Zorro e sua moglie, combattono un nobile europeo che trama per impedire la costituzione dello stato della California.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Ti presento i miei, esilarante commedia con Ben Stiller e Robert De Niro. Greg intende sposare Pam, la sua fidanzata, ma prima dovra’ conquistare la fiducia di Jack, il suo temutissimo padre.

Iris – Le relazioni pericolose, Tre Premi Oscar per un acclamato film con Glenn Close e John Malkovich. Gli ambigui rapporti che legano tre personaggi nella Francia del XVIII secolo

Premium Cinema – Attenti al gorilla, Lorenzo è un avvocato matrimonialista fallito che, dopo la separazione dalla moglie, si ritrova senza più i tre figli, la casa e lo studio. Lavora troppo poco e un giorno decide di difendere i diritti di un gorilla che soffre le costrizioni della sua gabbia allo zoo. Il giudice, riconoscendogli lo status di “persona non umana”, concede al primate il trasferimento in Africa. Tale trasferimento però dovrebbe essere a spese del difensore, e dunque lo squattrinato Lorenzo decide di tenersi il gorilla in casa..

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Tv8 – I delitti del BarLume, tra sparizioni e partite a carte, omicidi e chiacchiere da bar, misteri e divertimento, tornano I delitti del BarLume. Presentati in anteprima al Noir in Festival 2017 a Milano con il primo dei due film, le nuove storie saranno “Un due tre stella!” e “La battaglia navale”, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi edito da Sellerio Editore. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in TV la saga giallo-comica dei romanzi di Marco Malvaldi conservando la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto “da giallo”, I Delitti del BarLume adotta una serie di spassosi accorgimenti narrativi che portano le storie a toccare i territori della grande commedia all’italiana e in particolare quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Fox – Rosewood, seconda stagione per le vicende di un brillante anatomopatologo che collabora con la Polizia di Miami.

Sky Cinema 1 – Killer Anonymous, dopo il tentativo di omicidio di un senatore degli Stati Uniti, aumentano le tensioni all’interno dei Killers Anonymous, un gruppo di supporto per gli assassini. Uno di loro infatti è responsabile dell’omicidio e ciò ha messo in allerta la polizia dell’intera città. Ma non è sempre tutto così scontato, infatti la scoperta di nuove verità porta alla nascita di alleanze segrete, a tradimenti e all’esplosione di violenza e caos, costringendo gli assassini a uccidere per evitare di essere uccisi.

(Nella foto Barbara D’Urso)