Ascolti tv 13 aprile digital e pay: D’Amore fa 525mila su Sky. Borrelli al 3,1% su SkyTg24. 20 al top Hitman

Su Sky L’immortale ha conseguito 525mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata: Su 20 Hitman-L’assassino a 585 mila e 1,92%. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 513mila con l’1,7%. Su Rai Premium Un’estate a Parigi a 512 mila spettatori e 1,7%.

Ascolti Tv native digitali free: Tv8 forte in preserale e in access

Ancora meno concentrati sulle generaliste lunedì 13 aprile, con Montalbano in replica su Rai1, la replica di Rock Economy su Canale 5 e quella di Jurassic Park su Italia 1, nonché la sfida tra Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 sul terreno delle news.

Sulla pay cinema, serie e SkyTg24

Su Sky Cinema Uno, Sky Atlantic Maratone e Sky Cinema #Io resto a casa2 il film L’immortale diretto e interpretato da Marco D’Amore ha conseguito 525mila spettatori cumulando anche on demand e primissime (297mila e 1% di flusso su SkyCinema 1). Su Fox Life Grey’s Anatomy dalle 22.00 in poi a 179mila spettatori e lo 0,5%.

Su SkyTg24 tra le 17.31 e le 19.04 I Numeri della Pandemia a 600mila spettatori ed il 3,1% di share.

Tra le digital free vince 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su 20 Hitman-L’assassino a 585 mila spettatori e 1,92% con Timothy Olyphant nei panni dell’agente 47. Su Tv8 4 Ristoranti a quota 513mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Premium Un’estate a Parigi a 512 mila spettatori e 1,7%. Su Rai Movie L’ultima carovana a 473mila e 1,6%. Su Nove Tropical Island – Le Isole delle Meraviglie ha avuto 373mila spettatori e 1,6%.

Su Cielo Man on fire a 432mila e 1,53%. Su Rai Premium Un’estate a Barcellona a 392 mila spettatori e 1,3%. Su Rai Movie I due invincibili a 379mila spettatori e 1,2%. Su Iris Sfera a 336mila spettatori e 1,26%. Su Nove Trappola in fondo al Mare 2 – Il Tesoro degli Abissi ha riscosso 328mila spettatori e 1,1%. Su Rai4 Siren a 233mila spettatori e 0,7%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 748mila spettatori con il 2,5%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 394mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 494mila spettatori e 1,8%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 223mila spettatori con lo 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de l’Immortale)