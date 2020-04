Stasera in Tv: I programmi di lunedì 13 aprile 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 13 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – L’ultima carovana, Vittima di un attacco degli Apache, una carovana deve affidarsi all’aiuto di un uomo bianco cresciuto dai Comanche e accusato di omicidio.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Rock Economy, Adriano Celentano torna su Canale 5 con Rock Economy, lo straordinario concerto-evento dall’Arena di Verona

Italia 1 – Jurassic Park, Primo film della saga, vincitore di 3 Premi Oscar. I dinosauri sono l’attrazione di un parco, ma qualcosa non va come previsto.

Premium Cinema – Tutta colpa di Freud, Francesco Taramelli è un analista, che si ritrova a gestire da solo tre figlie femmine e i rispettivi problemi sentimentali: Marta fa la libraia e si innamora di un ragazzo sordomuto che ogni giorno le ruba un libro; Sara è gay, ma dopo una cocente delusione d’amore si mette in testa di cambiare e diventare etero, cominciando a uscire con un ragazzo incontrato in un bar; Emma, infine, è una diciottenne che ha una relazione con Alessandro, un cinquantenne sposato con Claudia che Francesco conosce molto bene…

Iris – Il sesto senso, Malcolm Crowe, psicologo infantile, ritorna a casa insieme alla moglie dopo una serata di festeggiamenti. L’euforia viene presto spezzata dall’irruzione di un suo ex paziente. Il bambino un tempo in cura da Malcolm, ora divenuto un giovane tormentato, accusa lo psicologo di non averlo saputo aiutare e, in preda a un attacco di isteria, gli spara. Tempo dopo, ritroviamo Malcolm che, superato lo shock, cerca di ritornare alla sua vita di sempre. Ma qualcosa si è spezzato. Il rapporto con la moglie si fa sempre più freddo e distaccato. Malcolm cerca di aggrapparsi a ciò che sa fare meglio. Si butta nel lavoro e inizia a seguire il caso di Cole, un bambino di otto anni tormentato da qualcosa di misterioso. In seguito a un infruttuoso approccio iniziale, lo psicologo inizia lentamente a capire che per aiutare Cole gli sarà necessario accantonare i principi e lo scetticismo, tipici di un uomo di scienza, e seguire il piccolo paziente nel suo mondo oscuro.

Altre emittenti

La7 – L’ultimo imperatore, Poetico ritratto di Pu-Yi, l’ultimo della dinastia Ching, divenuto signore e padrone assoluto di uno sterminato Impero in tenera età e, ritrovatosi, nel 1912, con la proclamazione della Repubblica, ultimo simbolo di un’era ormai perduta. La pellicola venne premiata, nel 1987, con ben 9 Oscar: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior sonoro, miglior colonna sonora, migliori costumi, miglior montaggio.

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Tropical Islands – le isole delle meraviglie, vi mostriamo le immagini straordinarie di alcune tra le isole più meravigliose del nostro pianeta: Madagascar, Borneo e Hawaii.

Sky Cinema 1 – L’immortale, Nel Golfo di Napoli, Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda colpito al petto dal suo miglior amico Genny Savastano, alla mente affiorano i ricordi del passato. Si torna così alla Napoli del 1980 quando dopo un terremoto sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l’Immortale. Don Aniello gli spiega poi che la sua resurrezione gli permette quello che per altri è solo un sogno: ripartire da capo.

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Jurassic Park)