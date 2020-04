Ascolti tv 13 aprile 2020: Montalbano stravince e Report batte Celentano su Canale5

Ieri, lunedì 13 aprile 2020, la replica della fiction di Rai1 non ha avuto rivali con un episodio del 2002, che però ha sempre funzionato negli anni.

Il Commissario Montalbano 21,8%, Report 8,56% e Speciale Rock Economy 8,51%.

La replica de Il commissario Montalbano su Rai1, anche nel lunedì di Pasquetta in quarantena, ha stravinto la serata degli ascolti tv, registrando il 21,8% di share media con 6,118 milioni di spettatori. L’episodio Il gatto e il cardellino (datato 2002) il 29 novembre 2017 aveva registrato il 25,04% con 5,965 milioni, mentre nel 2015 il 17,73% con 4,644 milioni. L’ammiraglia di viale Mazzini, l’anno scorso, nella Pasquetta del 22 aprile aveva portato a casa il 22,3% e 4,736 milioni con l’episodio Una faccenda delicata sempre di Montalbano.

Seconda posizione in classifica per Report su Rai3 con l’8,56% di share media e 2,440 milioni di contatti. Settimana scorsa il programma d’inchiesta aveva fatto l’8,47% e 2,550 milioni.

Medaglia di bronzo per Canale5 con la replica di Speciale Rock Economy, il concerto evento di Adriano Celentano che ha portato a casa l’8,51% e 2,223 milioni d’italiani collegati. Il 12 dicembre 2014 il Molleggiato co la prima messa in onda dello speciale aveva registrato il 17,5% con 3,9 milioni

Le altre reti

Tv8 mette in fila le dirette concorrenti con Alessandro Borghese 4 Ristoranti con l’1,7% e 508 mila spettatori, davanti a La7 con L’ultimo imperatore all’1,97% e 459 mila contatti, e davanti a Nove con Tropical Islands all’1,6% e 373 mila spettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luca Zingaretti)