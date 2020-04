Ascolti 7 aprile digital e pay: I Numeri della pandemia al 3,5% su SkyTg24. Cattelan 0,5% su SkyUno. Tv8 vince con Inferno

Cinema pay, ascolti: su SkyCinemaUno Kill Command ha conseguito 158mila spettatori e lo 0,6%.

Sulla pay format, cinema e news

In evidenza anche l’offerta d’intrattenimento, ieri, martedì 7 aprile, sulla pay tv. Su SkyUno EPCC Live al battesimo ha ottenuto 157 mila spettatori di flusso e 241 mila cumulati con lo 0,5% di share. Su SkyCinemaUno Kill Command ha conseguito 158mila spettatori e lo 0,6%. Ma hanno fatto bene, come sempre in questi giorni, anche gli appuntamenti con l’informazione. Ieri quindi, quindi, SkyTg24 tra le 17.30 e le 19.00 con I numeri della Pandemia ha avuto 605mila spettatori e il 3,52%%.

In prime time le native digital: vince Tv8 davanti a Iris

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Inferno a 583mila spettatori e 2%. Su Iris Il pistolero di Dio a 545mila spettatori e 1,78%. Su Nove G.I. Joe La vendetta a 535 mila e 1,8%. Su 20 Red a 519mila e 1,95%. Su Rai4 Hanna a 481mila e 1,6%. Su Rai Movie Aspettando il Re a 360mila e 1,2%. Su RaiPremium Bella da morire in replica ha riscosso 272mila spettatori e 0,9%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 447mila spettatori e 1,7%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 204mila e 0,8%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 800mila spettatori con 2,7%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 403mila spettatori con l’1,3%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 216mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di EPCC)