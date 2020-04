Stasera in Tv: cosa vedere martedì 7 aprile 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 7 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Ricchi di fantasia, Sergio e Sabrina sono due amanti che, per problemi economici, non possono mollare tutto e vivere il loro amore. La loro vita sembra cambiare quando un collega di lui, per vendicarsi degli scherzi di cui spesso è vittima, gli fa credere di aver vinto tre milioni alla lotteria. Sergio, che ora pensa di essere ricco, convince così Sabrina a scappare insieme. Ma la verità, come sempre, viene a galla.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Aspettando il re, Alan Clay, un uomo d’affari in crisi, per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il re l’affare del secolo.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Sole a catinelle, enorme successo di pubblico per il terzo, esilarante film con Checco Zalone. Un padre bugiardo e squattrinato parte col figlio per una vacanza ricca di sorprese.

Italia 1 – Harry Potter e i doni della morte: Parte 2, Harry Potter affronta, in un ultimo epico duello, il temibile Lord Voldemort nel capitolo conclusivo della saga. Con Gary Oldman, Ralph Fiennes.

Iris – Il pistolero di Dio, spacciatosi per un pastore di anime, un cowboy compra un edificio che adibisce a chiesa e ottiene la pace nel paese.

Premium Cinema – Shark – Il primo squalo, l’esperto in missioni sottomarine estreme, Jonas Taylor, si ritira dopo una missione che ha visto la morte di alcuni uomini. Nel frattempo presso la stazione tecnologica Mana One viene scoperto un territorio ancora più profondo della Fossa delle Marianne in cui alcuni esploratori finiscono tragicamente intrappolati tra cui la ex moglie di Taylor. Sarà proprio questo il motivo che spingerà Jonas a tornare in azione…ritrovandosi ben presto faccia a faccia con un antenato preistorico degli squali di enormi dimensioni!

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Inferno, a causa di un virus mortale, il prof. langdon si ritrova fuggiasco con una dottoressa, senza ricordare quasi nulla del recente passato.

Nove – Prima o poi mi sposo, Mary Fiore organizza matrimoni. E’ bella, decisa, superorganizzata e ambiziosa. Un giorno, camminando per strada, rimane incastrata con il tacco di una scarpa in un tombino. La situazione si fa pericolosa quando un bidone della spazzatura si sgancia e scivola minacciosamente verso di lei. Un’occasione per il cavaliere di turno di trarla d’impiccio. Lui è bello, galante, affascinante, medico. Unico difetto sta per sposarsi e Mary è stata scelta per organizzare le nozze.

Sky Cinema 1 – Kill Command, in un futuro non specificato, Capitan Bukes e la sua squadra di marines scelti, parte alla volta di un’isola remota e sconosciuta dove è interrotta ogni forma di comunicazione, per un addestramento di routine. Una misteriosa programmatrice informatica di nome Mills, il cui cervello è interfacciato direttamente coi computer, fa parte di questa missione. Ben presto si ritroveranno tutti a fronteggiare molto più di un’esercitazione standard: una gruppo di terribili militari di ultima generazione è sull’isola per ucciderli.

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

