Ascolti tv 2 aprile digital e pay: SkyTg24 al 3% con I numeri della Pandemia. Boom Tv2000 con Anastasia

Sulla pay i due Bastianich e Cannavacciuolo a 266mila spettatori cumulati con Family Food Fight. Tra le native digitali free in prime time: su Tv2000 Anastasia a 800mila spettatori e 2,7%; su Rai4 Criminal Minds a 633mila e 2,2%. Su Iris Dove Osano le Aquile 576mila spettatori con il 2,1%.

Ascolti format: su SkyUno il game culinario Family Food Fight continua discretamente la sua storia

C’era la nuova trasmissione culinaria Family Food Fight con la giuria composta da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich. Su SkyUno – giovedì 2 aprile – l’ascolto cumulato è stato di 266 mila spettatori e 0,6%. Su SkyCinema Due invece Arrivederci Professore ha avuto 153 mila spettatori; su SkyCinemaUno Fire Squad ne ha invece avuti 143 mila, in entrambi casi con lo 0,5% di share. Su Sky, tra le 17.50 e le 19.30, SkyTg24 con I numeri della pandemia ha avuto 611mila spettatori ed il 3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv2000

In prima serata su Tv2000 Anastasia a 800mila spettatori e 2,7%; su Rai4 Criminal Minds a 633mila e 2,2%. Iris Dove osano le aquile ha conseguito 576mila spettatori ed il 2,1%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora 547mila spettatori con l’1.8%. Su Tv8 La Notte dei Record a 534mila spettatori con l’1,9%.

In access vince Papi

Su Tv8 Guess my age a 733mila e 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 491mila spettatori con l’1,6%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 486mila e 1,8%. Su Nove Sono le venti a 257mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Anastasia)