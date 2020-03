Ascolti tv 30 marzo digital e pay: Men in Black International in evidenza. Ma anche Piedi al limite

Su Sky Cinema Uno Men in black international ha conseguito 277mila e lo 0,9%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Iris Invasion 517mila e 1,6%. Su RaiMovie Vento di passioni a 440mila e 1,4%. Su Nove Little Big Italy a 432mila spettatori e 1,4%.

Ascolti native digitali free: continua ad andare forte Cine34

Ancora un volta ascolti molto concentrati sulle generaliste lunedì 30 marzo, con Montalbano su Rai1, la sorpresa Harry Potter su Italia 1 ed il ritorno di Report su Rai3.

Sulla pay cinema e serie

Su Sky Cinema Uno il film Men in black international ha conseguito 277mila spettatori e 0,9%. Su Fox Life Grey’s Anatomy a 143mila spettatori e lo 0,5%.

Tra le digital free vince Iris

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Iris Invasion 517mila e 1,6%. Su RaiMovie Vento di passioni a 440mila e 1,4%. Su Nove Little Big Italy a 432mila spettatori e 1,4%. Su Real Time Vite al limite a 428mila e 1,4%. Su Cine 34 La bada del gobbo a 378mila e 1,2%. Su 20 Blade II 346mila e 1,1%. Su La5 Rosamunde Pilcher 336mila spettatori con 1,1%. Su Tv8 IGT a quota 330mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Premium Un’estate in Florida a 286mila spettatori e 0,9%. Su Rai Gulp Il collegio a 222mila e 0,7%. Su Rai4 Siren a 199mila e 0,6%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 181mila spettatori e 0,6%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 685mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 390mila spettatori con l’1,2%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 554mila spettatori e 2%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 231mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 287mila spettatori e 1,5%.

In seconda serata

Su Real Time/+1 Piedi al Limite a 601mila spettatori e il 2,7%.

