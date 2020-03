Stasera in Tv: I programmi di lunedì 30 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile, il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’inseg na del sano divertimento… Conduce Stefano De Martino Prodotto in collaborazione con Endemolshine Italy Produttore esecutivo Domenica Durante Regia di Sergio Colabona

Rai 3 – Report, Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Vento di passioni, Montana, primi del ‘900. Tra amori, guerra e tradimenti si svolgono le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli. Dal romanzo di Jim Harrison. Oscar 1995 alla Migliore Fotografia.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia – Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Matrimonio a Parigi, L’esilarante incontro-scontro parigino tra un incallito evasore fiscale, Massimo Boldi, e un integerrimo finanziere napoletano, Biagio Izzo.

Italia 1 – Harry Potter e l’ordine della Fenice, Quinto capitolo della saga. La battaglia contro le forze oscure di Voldemort è cominciata: è il momento di scendere in campo per l’Ordine della Fenice.

Premium Cinema – La prima pietra, Le vacanze di Natale sono alle porte, la scuola è in fermento per la consueta recita di fine anno. I bambini sono nel cortile che giocano. Ad un certo punto si sente un frastuono: una delle finestre dell’istituito viene infranta da una pietra lanciata per gioco da un alunno. Segue un brontolio, quello del bidello colpito di struscio che rimane lievemente ferito. Chi è stato? La caccia al colpevole ricade su un bambino musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito che vedrà coinvolti proprio tutti.

Iris – Invasion, Remake de “L’invasione degli ultracorpi”. Una malattia epidemica di origine extraterrestre minaccia la sopravvivenza dell’umanita’.

Altre emittenti

La7 – Pearl Harbor, Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett), amici d’infanzia, sono cresciuti con un sogno in comune: volare. Divenuti piloti i due hanno un brillante futuro davanti. E Rafe incontra anche l’amore negli occhi della bella infermiera Evelyn (Kate Beckinsale). Ma il destino ci si mette di mezzo. Rafe ha l’occasione di dimostrare il proprio coraggio e la propria abilità partendo per l’Europa a sostegno delle forze aeree britanniche. Danny ed Evelyn, invece, vengono trasferiti nella paradisiaca base militare di Pearl Harbor. Ben presto i due vengono raggiunti dalla temuta notizia: Rafe è disperso. Il dolore porta Danny ed Evelyn prima a darsi sostegno, poi a innamorarsi l’uno dell’altra. Ma la guerra divampa anche oltreoceano. E’ il 7 dicembre del 1941 e le forze giapponesi attaccano le Hawaii…

Tv8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E’ qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione. Chi vincerà la gara al di là dei confini nazionali? Chi tra i quattro ristoratori italiani porterà a casa la vittoria? A individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della metropoli asiatica sarà, come sempre il nostro Alessandro Borghese.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Men in Black: International, Quando i Men in Black la aiutano a fuggine da una creatura aliena, Molly è soltanto una bambina e da quel giorno non colo custodisce il segreto dell’esistenza degli alieni, ma desidera anche di diventare un agente segreto in tailleur e cravatta neri. Una volta cresciuta, riesce a scovare il quartier generale dei Men in Black e a convincere l’Agente O a prenderla in prova. L’Agente M bene presto proverà di essere all’altezza della situazione e affiancare l’Agente H, indisciplinato e sbruffone in missione..

Fox – The Walking Dead, in contemporanea con gli Stati Uniti. La minaccia del ritorno dei Sussurratori porta un’ondata di panico sui cittadini di Alexandria

