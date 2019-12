Ascolti tv analisi 16 dicembre: Ognuno è perfetto meglio de I Medici. Ranucci al top col pesce, D’Urso con Taylor Mega

In access il picco di Amadeus è stato di 6,840 milioni e del 26%. In prima serata Ognuno è perfetto ha raggiunto il 24,45% nel finale. La D’Urso sotto 3 milioni con la lite Parietti vs. Mughini, quasi raggiunta dalla prima inchiesta di Report. In nottata Live sfiora il 20% con Taylor Mega.

Ascolti tv dinamiche: sempre in testa la fiction di Rai1 davanti a Live Non è la D’Urso e Report. Battista, Hugh Jackman e Porro si sorpassano ai cambi canale. D’Urso leader dalle 23.35 in avanti

L’anno scorso – per lo meno in casa Rai – sarebbe stato un risultato preoccupante, due anni fa addirittura deludente. In questa stagione, invece, il bilancio di 4,6 milioni di spettatori ed il 20,7% si può considerare molto buono. L’ha raggiunto lunedì 16 dicembre la prima puntata di Ognuno è perfetto, la nuova fiction di Rai1 che racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down e delle vite dei loro parenti e dei loro amici. Nel cast ci sono Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi. Che il bilancio sia da considerare positivo lo dice immediatamente il confronto con il risultato raggiunto dalla fiction in onda sette giorni prima, I Medici 3- In nome della famiglia, targata Lux, e con Daniel Sharman, Francesco Montanari e Synnøve Karlsen nel cast, che si era fermata a 3,8 milioni di spettatori. Lo dice pure il confronto nettamente vincente con Canale 5.

Live Non è La D’Urso schierando tra gli ospiti Alba Parietti contro Giampiero Mughini, e poi, tra gli altri Paola Caruso contro Moreno Merlo, Taylor Mega che a cavallo della mezzanotte ha sfidato le cinque sfere e, soprattutto, l’agguerrita Antonella Elia, e con la stessa conduttrice del programma che a tarda notte si è peritata di scazzottarsi mediaticamente con l’impresentabile Sergio Vessicchio, ha ottenuto 2,080 milioni e 13,1%, in crescita di due decimali di share.

Più vicino del solito a Canale 5 è pero arrivato Sigfrido Ranucci. Che a Report ha aperto sulle palestre e poi è andato fortissimo con il servizio che spiegava di che qualità è, in realtà, il pesce che troviamo in vendita negli esercizi che ne dispongono. Il programma è cresciuto di 300 mila spettatori rispetto a sette giorni prima raggiungendo 2,072 milioni di spettatori e l’8,9%, dimostrando di avere un potenziale molto forte quando si occupa di inchieste più pop. Ieri Ranucci ha battuto le proposte di Rai2 (Natale a casa Battista 1,269 mln e 5,6%) e Italia 1 (Pan Viaggio sull’isola che non c’è 1,271 milioni e 5,5%) ed ha praticamente doppiato Nicola Porro, in flessione netta post Salvini.

Su Rete 4 Quarta Repubblica, con Nicola Porro schierando tra gli altri Carlo Calenda, Antonio Di Pietro, Lucia Borgonzoni, Riccardo Magi, Alan Friedman, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Luca Telese, Luisella Costamagna, Daniele Capezzone, Gennaro Sangiuliano, Guido Crosetto, Antonio Socci e Stefano Zecchi, si è fermato a 979mila spettatori e il 5,4% di share. Mentre in coda il telefilm Grey’s Anatomy15 ha avuto su La7 solo 570mila spettatori e il 2,5%.

Ascolti tv curva di ieri: Amadeus, Ognuno e perfetto, Live si passano il testimone in vetta

In access il picco di Amadeus con I Soliti Ignoti è stato di 6,840 milioni e del 26% alle 21.33, in netto vantaggio su Striscia la Notizia. Subito dopo in prima serata, molto ben promosso, Ognuno è perfetto è partito molto bene rimanendo sopra quota 5 milioni fino alle 22.20. La storia ha raggiunto il 24,45% nel finale alle 23.33, mostrando una buona tenuta della curva.

Dietro Rai1 è stata più tesa del solito la partita tra Canale 5 e Rai3: Barbara D’Urso è rimasta sotto i 3 milioni con la lite dura tra Alba Parietti e Giampiero Mughini, che ha caratterizzato la prima fase della trasmissione; Canale 5 è stata quasi raggiunta dalla prima inchiesta di Report, quella sulla qualità del pesce in vendita negli esercizi commerciali, la provenienza dubbia e le informazioni false che spesso ne accompagnano la commercializzazione. Live si è come al solito portato al comando in seconda serata, dopo la fine della fiction di Rai1. D’Urso ha sfiorato il 20% a mezzanotte con Taylor Mega alle prese con le cinque sfere, mentre è un po’ calata subito dopo.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Report)