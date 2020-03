Ascolti Tv 30 marzo tutti i dati: (ri) Montalbano 6,3 milioni, Harry Potter 4,7, Report 3,1, Matrimonio a Parigi 2,6, Palombelli 1,3

Ascolti tv, la tripartizione sul podio: la fiction di Rai1 corre sulla linea dei 6,5 milioni e chiude al 25,7%. Crescendo de L’ordine della Fenice, al 23% nel finale. Super Report, a 3,7 mln col primo servizio

Il contesto: Vigata, Hogwarts, Palombelli, Report, Stasera Tutto è possibile in replica, una commedia leggera su Canale 5 un film drammatico su La7

Giornate sempre tese per l’epidemia di Covid -19 e tv fortemente condizionata anche lunedì 30 marzo. Alla sera, c’era la prima replica de Il commissario Montalbano con L’altro capo del filo a riproporre su Rai1 (questo titolo all’esordio l’11 febbraio 2019 aveva avuto 11,108 milioni di spettatori pari al 44,9% di share) il mondo di Andrea Camilleri. Tre erano i film: la commedia Matrimonio a Parigi era la scelta di Canale 5, Harry Potter e L’ordine della Fenice quella di Italia1 (nelle settimane precedenti la saga del maghetto aveva quasi sempre vinto le sfide), Pearl Harbor quella de La7. Partita ‘speciale’ a due sull’approfondimento, con il corona virus ovviamente in primo piano: Speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli in prima serata su Rete4, il ritorno di Report su Rai3.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

Graduatoria ascolti: Montalbano batte L’ordine della Fenice. Report regola Matrimonio a Parigi, Palombelli, De Martino e Pearl Harbor

Su Rai Uno il capitoloin replica de Il Commissario Montalbano, L’altro capo del filo, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco nel cast stabile dei protagonisti, e quindi Elena Radonicich, Ahmed Hafiene ed Euridice El Etr, Giorgia Salari, ha avuto 6,360 milioni di spettatori e 21,5%. Quindi per Frontiere, 1,8 milioni di spettatori e 12% di share.

Su Italia 1 per il film fantasy Harry Potter e L’ordine della Fenice, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Imelda Staunton, 4,733 milioni di spettatori e il 16,33%; quindi per Legacies, 835mila e 5,9%.

Boom di Ranucci, che batte Boldi e doppia Palombelli

Su Rai Tre, per la trasmissione Report, con Sigfrido Ranucci alla conduzione e il corona virus tema delle inchieste, 3,093 milioni di spettatori e 10% di share dopo la presentazione a 1,882 milioni di spettatori e il 5,82%. Per Lessico Civile 1 milione e 4,43%. Quindi per Linea Notte 814mila e 6,5%.

Su Canale 5 per la commedia nazionale Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, 2,660 milioni e 9,3%. Quindi per Tg5 Notte 1,1 milioni e 7,57%.

Su Rete 4 per Speciale Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, e tra gli ospiti Nicola Porro, Matteo Renzi, Maria Giovanna Maglie, Francesca Fagnani, Giampiero Mughini, Massimo Cacciari, Andrea Mandelli, Antonio Caprarica, Pierpaolo Sileri, Maurizio Belpietro, 1,341 milioni di spettatori e 4,4% tra le 21.29 e le 23.16. Quindi per The American 611mila e 4,37%.

Su Rai2 per Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino conduttore di nuovo in onda in replica, 1,071 milioni di spettatori e 3,9% di share. Per Helen Dorn, 259mila spettatori e 2,72%.

Su La7 per Pearl Harbor con Ben Affleck, Alec Baldwin, Kate Beckinsale, 881mila e 3,6%. Quindi per TgLa7 Notte, 447mila e 3,46%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. TGR al 18,85%

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,381 milioni e 15% e poi 4,630 milioni ed il 18,1%; su Canale 5 per Avanti il primo! 3,2 milioni e 14,6% e per Avanti un altro! 4,8 milioni e 19,22%. Su Rai3 Tg3 a 3,5 milioni e 14,6%; TgR 4,947 milioni e 18,85%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 950mila e 3,41%. TgLa7 Speciale a 490mila e 2,5%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 7,2 milioni, Tg5 a 6,5, TgLa7 a 1,9

Per il Tg1 7,223 milioni di spettatori ed il 24,78%. Su Canale 5 per il Tg5 6,574 milioni e 22,3% di share. Su La7 TGLa7 1,881 milioni di spettatori e 6,36%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti. Amadeus a 5,8 milioni, Camilleri a 5,9. Gruber a 2,567 mln

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,8 milioni e 18,3%, Camilleri Racconta a 5,9 milioni e 18,1%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,732 milioni e 17,89% di share. Su Rai Due per il Tg2 2,4 milioni e 7,83%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Maurizio Gasparri, Antonio De Caro, Rosario De Luca, 1,326 milioni e 4,15% di share; su Rai3 per Non ho l’età 1,434 milioni e 4,72%, per Un posto al sole 2,151 milioni e 6,84%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, Giorgia Meloni e Tony Capuozzo tra gli ospiti, 1,572 milioni spettatori e 4,9% di share e 1,491 milioni e 4,7%. Su La7 Otto e mezzo a 2,567 milioni e 8,1% con Marco Travaglio, Massimo Giannini, Ranieri Guerra e Federica Pellegrini ospiti di Lilli Gruber.

Emanuele Bruno

(In apertura L’altro capo del filo ieri su Italia1)