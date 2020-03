Ascolti tv 5 marzo digital e pay: Masterchef chiude al 4,6% e vince Antonio. Permanenza al 71%

Sulla pay Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli a 1,2 milioni di spettatori con la finale. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 Criminal Minds ha avuto 505mila spettatori con 1,8%. Su Iris Behind Enemy Lines ha conseguito 477mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Nessuno mi può giudicare a 442mila e 1,7%.

Su SkyUno il talent culinario cresce notevolmente

Senza calcio e senza eventi

Non c’’era il calcio sulla pay e su Tv8 e così – giovedì 5 marzo – non rischiava contraccolpi la finale della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Antonio Lorenzon è stato il vincitore della nona edizione. Battute, nella finalissima, Maria Teresa Ceglia e Marisa Maffeo. Quarto classificato è stato Davide Tonetti, eliminato nel corso della semifinale.

Su Sky Uno/+1, lo scontro finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha totalizzato una media record di 1,251 milioni di spettatori, il dato migliore degli ultimi anni, al lordo dell’ascolto differito; 1,136 milioni di spettatori e il 4,6% il risultato al netto. I contatti unici sono stati 1,766 milioni, la permanenza media è stata del 71%. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 1,323 milioni di spettatori e il 4,18% di share, il secondo 1,179 milioni di spettatori e il 5.10% di share. Sky Uno è stato il 6° canale nazionale sul totale individui e il 4° canale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,57% di share, nonché canale più visto della piattaforma. La settimana scorsa, la semifinale, aveva avuto un ascolto cumulato, che comprende Sky Uno/+1 e on demand, di 858mila spettatori (913mila spettatori e il 2,90% di share nel primo episodio e 802mila spettatori e il 3,57% di share nel secondo).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Rai4 batte Iris

In prima serata su Rai4 Criminal Minds ha avuto 505mila spettatori con 1,8%. Su Iris Behind Enemy Lines ha conseguito 477mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Nessuno mi può giudicare a 442mila e 1,7%. Su 20 Constantine a 355mila e 1,4%. Su Cine34 Ricomincio da tre ha conquistato 341mila spettatori con 1,3%. Su Nove Redemption identità nascoste ha raccolto 313mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Movie Proprio Lui? ha totalizzato 243mila spettatori con lo 0,9%. Su La5 Letters to Juliet ha conquistato 233mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Premium Katie Fforde ha raccolto 224mila spettatori con lo 0,8%. Su Rai Gulp per Il Collegio 192mila spettatori con lo 0,7%.

In access. Papi facile

Su Tv8 Guess my age a 590mila e 2,1%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 392mila spettatori con l’1,4%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 435mila e 1,8%. Su Nove Sono le venti a 233mila e 0,9%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 249mila spettatori con l’1,7%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 271mila spettatori e 1,6%.

