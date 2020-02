Annamaria, Masterchef 9: Antonio bravo e presuntuoso, io ho dato tutto e sono fiera di me

Strapaesana – in termini letterari – e idealista – in termini filosofici semplificati. Per Annamaria Magi, casalinga salentina di 55 anni, l’io crea il non io, dunque la sua coscienza di donna navigata ai fornelli sa visualizzare con precisione l’oggetto della sua ricerca: una cucina intrisa di sapori leccesi schietti, gustosa e densa. «A Masterchef ho lasciato me stessa, ho dato tutto, mi sono mostrata sincera, senza sovrastrutture, senza grilli per la testa o immagini studiate ad arte».

Quando è stata eliminata, Chef Cannavacciuolo, gran maestro di rimbrotti pedagogici, l’ha abbracciata: «Sulle prime, credevo intendesse demolirmi con una delle sue pacche micidiali sulle spalle».

Il piatto che le è costato caro è stato a base di petto di faraona, un’idea di Chef Locatelli: «Ho sbagliato, lo ammetto, Locatelli è bravissimo e rapidissimo, anche se a me, la faraona, non piace granché». Non manca una stoccata ai compagni di viaggio: «Tutti bravissimi e molto tecnici, complimenti a Giada, è stata eccellente. Talvolta però qualcuno se l’è presa troppo per motivi banali. Antonio, per esempio, è un esteta, ha doti elevate, ma è un tantino presuntuoso».