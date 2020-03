Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 5 marzo 2020

Su Rai 1 “Don Matteo”, su Rai 2 “Pompei”, su Rai 3 “Skianto”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Il diavolo veste Prada”, Su Italia 1 “Le Iene Show”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Nessuno mi può giudicare”, su Nove “Anna and the King”, su Sky Cinema “Bleeding Steel”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Geostorm”, su Iris “Behind Enemy Lines”, su Rai Movie “Proprio lui?”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 5 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che, a causa di una “piccola bugia”, è convinta che il nipote sia un sacerdote.

Rai 2 – Pompei, Pompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. Con Kit Harrington, il Jon Snow de “Il Trono di Spade”.

Rai 3 – In arte Ornella Vanoni, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. In questa puntata Pino Strabioli incontra Ornella Vanoni, che gli racconta la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori e il senso vero propria scelta artistica. Un’intervista intensa e inedita attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. E poi le interviste ai colleghi, e non solo, che amano profondamente Ornella e ne ammirano da sempre l’arte e la passione.

Rai Movie – Proprio lui?, Stanford, terzo millennio. Papà Ned visita la figlia Stephanie durante le vacanze e la scopre fidanzata con un giovane milionario di Silicon Valley. La rivalità è inevitabile.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Il diavolo veste Prada, commedia di successo tratta dall’omonimo bestseller, con i premi Oscar M. Streep e A. Hathaway. Affresco glamour, ma anche cinico, del mondo della moda.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Iris – Romeo deve morire, film d’azione liberamente ispirato al tema di Romeo e Giulietta. Due potenti clan malavitosi sono impegnati in una crudele guerra.

Premium Cinema – Geostorm, Jake Lawson è uno scienziato con lo spirito di avventura di un esploratore. A lui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra e impedisce l’avvento di quegli ecodisastri. Ma Jake è indisciplinato e non sa mordersi la lingua quando i politici gli chiedono conto delle sue azioni. Suo fratello minore Max invece è un politico nato, e quando Jake viene destituito dal suo ruolo di comandante spaziale è Max a presiedere la transizione.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Nessuno mi può giudicare, Alice (Paola Cortellesi) ha 35 anni, un marito, un figlio, un’ incantevole villetta nel quartiere Parioli e tre domestici al suo servizio. Una vita dorata che crolla come un castello di carte il giorno in cui resta vedova e scopre d’essere sul lastrico. Lasciandosi alle spalle villa e camerieri, Alice si rimbocca le maniche e per poter mantenere suo figlio, inizia a svolgere il mestiere di escort, aiutata dalla bellissima Eva (Anna Foglietta)…

Nove – Anna and the King, la storia di Anna Leonowens, l’insegnante inglese che, nel 1862, raggiunse il Siam per fare da precettrice ai 58 figli di re Mongkut. Quarta trasposizione cinematografica dei diari della Leonowens, dopo “Anna e il re del Siam” (1946), il musical “Il re ed io” (1956) e il lungometraggio d’animazione “The King and I” uscito nel 1999.

Sky Cinema 1 – Bleeding Steel, un agente delle forze speciali, impegnato su un misterioso progetto scientifico viene ferito gravemente nello scontro iniziato per salvare lo scienziato ideatore dall`azione di una sinistra banda di criminali interessata ad impossessarsi della formula che porterebbe all`immortalità. Svegliatosi dal coma scopre che lo scienziato, come atto di riconoscenza nei suoi confronti, poco prima di morire, ha salvato la vita della sua unica giovane figlia gravemente malata iniettandole il siero ricavato dalla formula..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

