Ascolti tv analisi 5 marzo: Don Matteo e Masterchef ansiolitici di successo. Il mix di Del Debbio batte quello di Formigli e della Annunziata

Ascolti Don Matteo ieri: a lungo sopra i 7 milioni, che erano stati il risultato boom dell’esordio di stagione; finale sopra il 30% di share.

Comunione e Gastronomia

C’era voglia di consolarsi. E la tonaca della Lux e i super chef della pay si sono prestati bene a rispondere, in due maniere molto diverse, a questo tipo di esigenza psicologica ed emotiva. Sette giorni prima dovendo confrontarsi, oltre che con l’informazione sul coronavirus, anche con l’Europa League, nonché la semifinale di Masterchef, Matteo Bondini su Rai1 aveva portato a casa 5,8 milioni di spettatori ed il 23,3%. Lo scorso tre marzo, inoltre, collocato per ragioni straordinarie al martedì (contro i tre talk della serata, tra le altre cose), il prete di Spoleto aveva avuto 5,9 milioni di spettatori ed il 24,2%. Tornato nella posizione naturale del giovedì, il 5 di marzo, nella giornata e nella serata caratterizzati dal video messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Covid -19 (che chiedeva di “evitare stati di ansia immotivati”), Don Matteo ha fatto il botto: 6,6 milioni di spettatori ed il 26,3% di share, rinnovando o quasi i fasti della prima puntata (30,6%, 7 milioni).

Altro prodotto rassicurante e vincente della serata è stata la finale di Masterchef su SkyUno. La gara vinta da Antonio, creativo per mestiere, nono campione del talent, ha conseguito 1,136 milioni di spettatori e il 4,6%, facendo molto meglio di tutte le altre puntate precedenti. Se si considera anche l’ascolto differito il programma ha avuto 1,251 milioni di spettatori, 1,3 milioni e passa con il primo episodio (4,2%) e quasi 1,2 milioni con il secondo episodio (5,1%).

Male i film

Del resto la concorrenza più diretta ieri è andata malissimo. Veramente flop hanno fatto i film di Canale 5 e Rai2: sull’ammiraglia del Biscione Poveri ma ricchi ha avuto 1,947 milioni di spettatori e l’8,2% di share, mentre sulla seconda rete pubblica 3 days to kill si è fermato a 1,185 milioni e 4,6%. Entrambe queste proposte, come quelle giornalistiche del resto, sono state battute per nei fatti da un’altra proposta forte tipica della serata: Su Italia1 Le Iene Show ha avuto 1,7 milioni di spettatori e il 9,2%, superando per vari tratti il film di Fausto Brizzi. Mentre una gara a parte l’hanno fatta i tre talk show impegnati sull’attualità.

Del Debbio con nord contro sud, Formigli con Monti e Brera, ma…

Ha vinto Paolo Del Debbio (corona virus, nord contro sud, cronaca nera a Napoli, Mediugorie, tra gli ospiti Ottavio Cappellani, Raffaele Auriemma, Toni Capuozzo, Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani), battendo di misura Corrado Formigli (migrazione, Grecia, corona virus, tra gli ospiti Massimo Cacciari, Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Ilaria Capua, Guido Brera, Mario Monti, Pierluigi Lo Palco, Fabio Picchi) e molto più nettamente Lucia Annunziata (speciale monotematico sul corona virus, tra gli ospiti Ezio Mauro, Benedetta Allegranzi, Silvio Brusaferro, Giancarlo Giorgetti, Francesco Boccia, in collegamento Vincenzo De Luca, Nello Musumeci). Con questi assetti, Dritto e rovescio ha conquistato 1,2 milioni di spettatori ed il 6% di share terminando dieci minuti prima dell’una di notte. Piazzapulita ha portato a casa 1,103 milioni di spettatori e il 5,56% di share tra e le 21.21 e le 24.56. Mentre Speciale Mezzora in Più ha riscosso 783mila spettatori e il 3,3% tra le 21.19 e le 23.56.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come I Soliti Ignoti faccia un picco da 7,8 milioni circa alle 21.25. Subito dopo Don Matteo ha viaggiato vicino alla linea dei 7 milioni fino alle 22.30, toccando nel finale il 31,3% alle 23.30. Subito dopo è stata in testa la puntata di Porta a Porta con Matteo Salvini ospite e solo dopo le 24.20 Le Iene sono passate al comando nella fase più notturna.

Emanuele Bruno