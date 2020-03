Ascolti 3 marzo digital e pay: SkyTg24 allo 0,6% alle 20.00. Tra le free vince Nove con Hugh Jackman

Altri ascolti access: Papi regola Dalla Zorza

Sulla pay cinema, serie e news

Giornata complicata per la tv a pagamento, con l’agenda degli eventi sportivi che comincia a saturarsi di disdette e rinvii a data incerta, quella del 3 marzo. Su SkyCinemaUno Ted Bundy ha conseguito 62mila spettatori e lo 0,2%. Su SkyCinemaCollection Gods of Egypt ha avuto 80mila spettatori e lo 0,3%. Su SkyCinema Uno+24 Attacco al potere 3 ha avuto ulteriori 67mila spettatori e lo 0,3%. Su Fox Swat 2 ha totalizzato 65mila spettatori e lo 0,2%. Su Fox Crime in seconda serata Bull3 ha portato a casa 64mila spettatorui e lo 0,2%.

In tema news

Ieri, inoltre, hanno fatto bene le edizioni delle news della sera: con quella delle 20.00 SkyTg24 ha avuto 155 mila spettatori e lo 0,6%; ma con quella delle 19.00 è arrivata a 164mila e 0,77%. La mezzora più vista, invece, con Buongiorno, tra 07.30 e le 08.00, a quota 172mila e 2,74%.

In prime time tra le native digital: Nove batte Rai4 e Real Time

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Nove Wolverine l’immortale con Hugh Jackman protagonista ha conseguito 552mila spettatori e 2,3%. Su Rai4 L’uomo sul treno ha convinto 520mila spettatori e 2%. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 410mila spettatori e 1,5%. Su Iris Mc Lintock 371mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 Codice Unlocked ha avuto 321mila spettatori e 1,3% di share.

Su RaiMovie Gli Sdraiati ha fatto riscontrare 302mila spettatori e 1,1%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 278mila spettatori e 1%. Su RaiPremium I sussurri del deserto ha riscosso 271mila spettatori e 1%. Su 20 Split 265mila spettatori e 1%. Su Cine34 Vediamoci chiaro ha convinto 244mila spettatori e 0,9%. Su Rai Gulp Il Collegio ha avuto 231mila spettatori e 0,9%. Su Rai5 Gli Imperdonabili ha prodotto a 219mila spettatori e 0,8%. Su La5 Grande Fratello Vip ha portato a casa 204mila spettatori e 1,1%. Su RaiSport SerieB ha totalizzato 186mila spettatori e 0,7%. Su La7d Drop Dead Diva è stato visto da 127mila spettatori e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 207mila spettatori e 1,5% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 266mila spettatori e 1,7%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 514mila spettatori e 2,2%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 191mila e 0,8%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 612mila spettatori con 2,2%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 438mila e 1,6%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 378mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Wolverine)