Stasera in Tv: cosa vedere martedì 3 marzo 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 3 marzo 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, Alice è una ragazza di sedici anni che si trova a Spoleto per il funerale di sua madre, ritrovata morta da Don Matteo. La ragazza sostiene che la madre sia andata in paese alla ricerca della sua gemella, che la donna sosteneva esserle stata rubata in culla. Nino ed Elisa litigano per l’arrivo di Eugenio Nardi, l’affascinante padre di Marco. Per far ingelosire la moglie, Cecchini le fa credere di avere un’amicizia speciale con l’attrice Elena Sofia Ricci.

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Gli sdraiati, dopo la separazione, anni fa, Giorgio Selva, ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa per meta’ tempo del figlio Tito, di diciassette anni. E’ un uomo realizzato, avrebbe una vita appagante, ma insieme all’adolescenza di Tito, é scoppiata una guerra quotidiana.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Cinquanta Sfumature di nero, sequel del fortunatissimo “Cinquanta sfumature di Grigio”, con D. Johnson. Per non perdere Anastasia, Christian dovra’ rivedere i termini del loro contratto.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Iris – McLintock, stimato da tutti, un allevatore texano deve faticare ad ammorbidire la vivace consorte che vuole il divorzio per una sua vecchia scappatella.

Premium Cinema – The Bad Seed, David, padre di Emma sembra avere una vita tranquilla e ogni cosa sotto controllo. Ma ben presto dovrà rimettere tutto in discussione. Una tragedia infatti si consuma nella vita di sua figlia e piano piano tutto ciò che pensava di sapere sulla sua amata ragazzina comincia a vacillare. Iniziano a susseguirsi anche dei strani accadimenti. L’apparente comportamento equilibrato di Emma sembra invece nascondere un terribile segreto che David dovrà affrontare per proteggere Emma stessa e scongiurare il peggio.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Codice unlocked, Alice Racine è un’agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori. Un giorno la donna, grazie a un giovane terrorista in manette, viene in possesso di informazioni riservate relative a un futuro attacco contro un bersaglio americano a Londra. Alice non ci pensa due volte a riferire le informazioni ricavate dall’interrogatorio a Frank Sutter, uno dei responsabili dell’operazione. Ben presto, però, l’agente scopre che Sutter non è chi lei pensa e si rende conto di aver dato involontariamente preziosissime informazioni che favoriscono la realizzazione dell’attentato. Non c’è altro da fare che tentare di fermarlo…

Nove – Wolverine – L’immortale, basato sulle vicende raccontate nel fumetto della Marvel (e più precisamente ispirato alla omonima miniserie a fumetti scritta da Chris Claremont nel 1982), il nuovo capitolo della saga, vede l’eroe Wolverine-Logan (Hugh Jackman), uno dei personaggi icona degli X-Men, incrociare i suoi artigli di adamantio con le katana dei samurai. Sulle tracce di una donna misteriosa (Rila Fukushima), Wolverine arriva nel Giappone dei giorni nostri per dare l’addio a Mr. Yashida, a cui aveva salvato la vita durante la guerra. Lì si trova a dover proteggere la nipote dello stesso Yashida, Mariko (Tao Okamoto), dalla temibile Yakuza e a combattere contro Viper, un pericoloso mutante. Nonostante l’immortalità, la sua vita è in serio pericolo. Per la prima volta vulnerabile e spinto verso i suoi limiti fisici ed emotivi, il supereroe si confronterà con l’acciaio dei samurai.

Sky Cinema 1 – Ted Bundy – Fascino criminale, il film inizia con Elizabeth Kloepfer che, visibilmente provata, si reca in carcere per un incontro cruciale con Ted Bundy, l’uomo con cui ha vissuto un’intensa storia d`amore. Si torna poi indietro nel tempo, nel 1969, quando Ted Bundy sembra essere solo un ragazzo affascinante, carismatico e bello, di cui Liz Koepfler, una mamma single, si innamora. Insieme, sembrano la coppia perfetta, ma tutto crolla il giorno in cui Ted viene improvvisamente arrestato con l’accusa di essere un serial killer..

Fox – S.W.A.T., Shemar Moore è Daniel ‘Hondo’ Harrelson, il capo di una nuova unità operativa speciale creata per affrontare i crimini a Los Angeles.

(Nella foto Pechino Express)