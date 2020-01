Flavio Montrucchio: Se fossi single parteciperei a un dating show

Il conduttore torna al timone di Primo Appuntamento, dating show in onda su Real Time da martedì 7 gennaio in prima serata. L'impegno si aggiunge a quello di Bake Off Italia - All Stars Battle. TvZoom ha intervistato Flavio Montrucchio.

Flavio Montrucchio: “Mi sento a mio agio nella veste di conduttore, è ciò che voglio fare oggi”

Flavio Montrucchio è un surfista. Cavalca le onde dei cooking show e dei dating show – due tipologie di programmi che hanno in appalto una gustosa fetta dell’intrattenimento televisivo – vestendo con successo la casacca di conduttore 2.0. «Oggi non esistono più i compartimenti stagni, il ruolo di conduttore è meno ingessato di un tempo, mi consente pure di cantare e proporre sketch», dice il quarantaquattrenne sabaudo. è un surfista. Cavalca le onde dei cooking show e dei dating show – due tipologie di programmi che hanno in appalto una gustosa fetta dell’intrattenimento televisivo – vestendo con successo la casacca di conduttore 2.0. «Oggi non esistono più i compartimenti stagni, il ruolo di conduttore è meno ingessato di un tempo, mi consente pure di cantare e proporre sketch», dice il quarantaquattrenne sabaudo.

Real Time in prima serata, è al timone di Real Time, torna poi a condurre Ogni venerdì, dal 3 gennaio, suin prima serata, è al timone di Bake Off Italia – All stars battle , una sorta di summa teologica del format dedicato ai dolci, in cui si sfidano i migliori pasticceri amatoriali delle edizioni trascorse. Il debutto è stato lusinghiero: oltre 460.000 spettatori e primo posto nei commenti giornalieri sui social, tutti a suo favore. Dal 7 gennaio in prima serata, sempre su, torna poi a condurre Primo Appuntamento : coppie di single si incontrano a cena e si conoscono in un crescendo di dialoghi, cibo, occhi a cuoricino, speranze per il futuro.

Ormai è a suo agio col mestiere di conduttore.

La conduzione è la veste che oggi indosso meglio e con la quale intendo proseguire in futuro, fino a quando il fuoco sacro della recitazione non tornerà a ardere. Non esistono più i paletti di un tempo, il conduttore contemporaneo deve saper gestire tanti aspetti della comunicazione e saper fare molte cose. Io per esempio cerco di proporre sketch, canto, provo ad affrancarmi dall’arcaico incarico del presentatore tout court.

I compartimenti stagni sono stati abbattuti.

Vale anche per il mestiere di attore. Un tempo gli attori erano riservati, amavano conservare un’aura di mistero. Oggi i social hanno messo a nudo il quotidiano di tutti.

Due impegni la attendono a gennaio. Partiamo da Bake Off Italia – All stars battle.

Il gotha dei concorrenti delle scorse edizioni di incontra e si scontra in una sfida in cui l’aspetto ludico non mancherà mai. Io arrivo in punta di piedi, cerco di raccontare a modo mio uno dei programmi più amati della storia recente dei cooking show. L’intento è celebrarlo, non lesinando sul divertimento.

Qualche concorrente l’ha stupita?

Non faccio spoiler, ma Bake Off ha il merito di ribaltare le prospettive. Il concorrente che per qualche ragione, magari anche somatica, sottovaluti, spesso si rivela il più bravo. Soprattutto i giovani: sono preparatissimi, mostrano una passione inesauribile.

Flavio Montrucchio sa cucinare i dolci?

Ci provo, ma con pessimi risultati. Noi piemontesi siamo forti sugli antipasti, prediligo cimentarmi col salato. I dolci li mangio.

Poi c’è Primo Appuntamento.

Ho visto coppie di ottantenni sfoggiare l’energia di animatori turistici. L’aspetto divertente nel commentare questi appuntamenti al buio è che non c’è un parametro statico per definire i partecipanti, non ci sono caratteristiche fisse né per ordine di sesso, né per età.

I partecipanti cercano davvero l’amore o talvolta è un espediente per apparire in tv?

Me lo sono chiesto più volte e ho indagato con la produzione. Ho scoperto che molti di loro erano iscritti ad agenzie matrimoniali e che da tempo utilizzavano vari mezzi per conoscere l’anima gemella. La sfida è autentica.

Perché tanta necessità di cercare l’amore affidandosi alla tv?

Oggi tante coppie si conoscono e si formano grazie ai social. Non cambia molto. I mezzi contemporanei consentono di superare le difficoltà del primo approccio vincendo la timidezza o le remore di un primo confronto senza filtri.

A ogni era il suo mezzo.

In un certo senso. Per esempio, chi si sognerebbe più di scrivere una lettera? L’uomo resta uguale a se stesso, in fondo, ma cambia i mezzi con cui si fa strada nella vita. Vale anche per i sentimenti.

Ha condotto anche l’edizione precedente del programma. Qualche coppia è sopravvissuta alle intemperie del primo appuntamento?

Verrà a trovarci in trasmissione una coppia che si è fidanzata l’anno scorso grazie al programma. La scusa è festeggiare un anno di fidanzamento. In realtà lui coglierà l’occasione per proporre a lei di sposarlo.

Quando Flavio Montrucchio ha conosciuto sua moglie (Alessia Mancini, ndr), come è andata?

Ci siamo incontrati in una circostanza casuale, posso dire che mezzo passo in avanti l’ho fatto io e alla fine è andata bene (ride, ndr).

Se oggi fosse un ragazzo single, parteciperebbe a un dating show?

Penso di sì. Si tratta di un’esperienza stuzzicante che ti rimane dentro, indipendentemente da come va a finire.