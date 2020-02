Ascolti 6 febbraio digital e pay: Sanremo fa il botto sul target Sky (al 56,7%). Masterchef cala al 2,3%

Su Sky, Sanremo disturba i cuochi

Fa ascolti anche sul prelibato target Sky. Si parla – riguardo alla serata tv del 6 febbraio – della kermesse canora della riviera dei Fiori, ovviamente. Al giovedì il Festival di Sanremo ha avuto il 54,53% di share tra gli individui. Ebbene, ieri tra gli abbonati Sky ha fatto ancora meglio, ottenendo il 56,7%. Al mercoledì, con la kermesse al 53,3% sul target individui, il popolo della pay gli aveva consegnato il 56,5%. Al battesimo del martedì, quando la rassegna canora aveva fatto il 52,2% di share sul target individui, tra gli abbonati alla pay aveva ottenuto il 55,5% di share. Confermata, quindi, anche ieri la vocazione social sensitive e attenta ai grandi eventi del sottoscrittore di Sky.

Barbieri e company

Ieri c’era però una nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su SkyUno. Sono rimasti in 9 al talent culinario – che ha eliminato Milenys e Giada – ed ha riscosso 586mila spettatori con il 2,3% di share, in flessione di un punto rispetto a sette giorni prima.

In particolare, su Sky Uno Masterchef ha avuto 615mila spettatori con il 2,2% nel primo episodio e 557mila spettatori con il 2,4% nel secondo (699mila spettatori l’ascolto cumulato considerando repliche, +1, on demand).

In prime time le native digital: vince Rai4 su Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Rai4 Criminal Minds ha fatto riscontrare 377mila spettatori e l’1,3%. Su Tv8 Double Impact ha avuto 294mila spettatori e l’1,1% di share. Su Iris Fino a prova contraria ha portato a casa 291mila spettatori e l’1,1% di share. Su Nove Il caso Vannini ha conseguito 288mila spettatori e 1,1%. Su RaiMovie Killing Season ha totalizzato 271mila spettatori e l’1%. Su 20 Poliziotto in prova 242mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Vite al limite ha conquistato 224mila spettatori e lo 0,8%. Su Top Crime Law & Order ha raccolto a 191mila spettatori e lo 0,7%. Su RaiPremium Barbarossa ha riscosso 167mila spettatori e lo 0,6%. Su La5 Beautiful Creatures ha prodotto a 135mila spettatori e lo 0,6%. Su La7d Grey’s Anatomy ha raccolto 111mila spettatori e 0,4%. Su Rai5 Rigoletto ha totalizzato 102mila spettatori e lo 0,4%. Su Cine34 Il generale dorme in piedi a 93mila e 0,34%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 393mila spettatori e 1,73%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 209mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 525mila spettatori con 1,91%. Su La5 Uomini e donne 495mila e 1,9% (finale a 542mila e 1,88%). Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 260mila spettatori con l’1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Masterchef)