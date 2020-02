Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 6 febbraio 2020

Su Rai 1 “Festival di Sanremo”, su Rai 2 “Polter”, su Rai 3 “Il figlio della pantera rosa”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Sconnessi”, Su Italia 1 “Scappa: Get Out”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Double impact”, su Nove “Il caso Vannini”, su Sky Cinema “Dog Days”, su Fox “Mayans M.C.”, su Premium Cinema “Race”, su Iris “Fino a prova contraria”, su Rai Movie “Killing Season”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 6 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Festival di Sanremo, dal Teatro Ariston di Sanremo, la terza serata del 70° Festival della Canzone Italiana. I 24 Campioni si esibiscono in brani appartenenti al repertorio della storia del Festival insieme ad altri interpreti.

Rai 2 – Poltergeist, i Griffin arrivano nella loro nuova casa. Nella stanza del figlio, spaventato, trovano una serie di pupazzi clown e nella notte, mentre la sorellina, ferma davanti alla Tv, li avverte che qualcuno sta arrivando.

Rai 3 – Il figlio della pantera rosa, quando la principessa Yasmin di Lugash viene rapita, il Presidente in persona affida il caso al commissario Dreyfus. A Dreyfus viene assegnato un giovane poliziotto locale che dovrebbe aiutarlo nelle indagini. Ben presto, però, Dreyfus comincia a notare alcune allarmanti caratteristiche del suo nuovo agente: egli pronuncia male le parole, è immancabilmente leale e coraggioso, è tragicamente portato ad essere vittima e provocatore di incidenti, e per l’appunto si chiama Jacques.

Rai Movie – Killing Season, il veterano di guerra Benjamin Ford riceve la visita di Emil Kovac, turista europeo in visita sugli Appalachi. Ben accoglie Emil, ma ben presto scopre che l’ospite è in realtà un soldato in cerca di vendetta.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Sconnessi, una famiglia si riunisce in uno chalet, ma l’assenza di segnale wi-fi, anziche’ favorire il dialogo, scatena il panico con esiti esilaranti.

Italia 1 – Scappa: Get Out, vincitore di un premio Oscar: un giovane afro-americano, in visita alla famiglia della sua fidanzata, precipita nel suo peggior incubo.

Iris – Fino a prova contraria, diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Un giornalista, ex alcolista, alla ricerca della prova d’innocenza di un condannato a morte.

Premium Cinema – Race – Il colore della vittoria, il film racconta la storia dell’atleta afroamericano Jesse Owens, vincitore di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Jesse parte per l’università, lascia a casa la fidanzata, una figlia piccola e una famiglia piena di difficoltà economiche. Ma la sua vita cambia grazie al coach dell’Ohio University che lo aiuta ad ottenere la convocazione alle Olimpiadi di Berlino, nel 1936 in una Germania nelle mani di Adolf Hitler e delle sue leggi razziali. L’unica possibilità per Jesse è partecipare e vincere.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Double impact, in questo film Jean Claude Van Damme interpreta un doppio ruolo, quello di Alex e di Chad, due fratelli gemelli separati dopo la misteriosa morte dei loro genitori. Chad viene allevato da una famiglia di Parigi mentre Alex conduce una vita di espedienti ad Hong Kong. Dopo aver visto una foto di Alex, Chad si riunisce al fratello e lo convince a cercare l’assassino dei loro genitori. Inizialmente Alex non si fida di Chad.

Nove – Il caso Vannini, uno speciale dedicato alla tragedia della morte di Marco Vannini, con testimonianze, filmati e opinioni di esperti

Sky Cinema 1 – Dog Days, tanti personaggi, tante storie, ognuna legata ad un amico a quattro zampe: Dax il musicista squattrinato e Charlie che gli è stato appena affidato dalla sorella. Tara, la cameriera innamorata del veterinario Michael e il tenero Garrett. Elisabeth, conduttrice televisiva frustrata che proietta sul cane Sam tutte la sue delusioni. La figlia adottata di Grace e Kurt che riesce a comunicare con i neo genitori solo attraverso il carlino trovatello Mabel che in realtà appartiene ad un anziano vedovo che non esce mai di casa..

Fox – Mayans M.C., spin-off di ‘Sons of Anarchy’, con le storie di un club di motociclisti che si muove tra violenza e lotte di potere. Il Mayans Motorcycle Club scopre una talpa nel suo interno.

(Nella foto Piazzapulita)