Ascolti Tv 6 febbraio tutti i dati: boom share di Sanremo70, Sconnessi vince tra i film, Del Debbio sprinta su Formigli

Su Rai1 ascolti terza serata Festival di Sanremo a 9,835 milioni e 54,5%. Su Canale5 Sconnessi 1,415 mln e 5,6%. Su Italia1 Get Out 928mila e 3,6%. Su Rete4 Dritto e rovescio 791mila e 3,7%. Su La7 Piazzapulita 726mila e 3,2%. Su SkyUno Masterchef9 586mila e 2,3%. Su Rai3 Il figlio della pantera rosa 509mila e 1,9%. Su Rai2 Poltergeist 501 e 1,8%.

Ascolti tv, dinamiche picchi: 15,5 milioni per le star di Una Nessuna Centomila; appena sotto Raphael Gualazzi e Simona Molinari, Amadeus, Giorgina e Ronaldo, tra le esibizioni di Anastasio e Levante. In 14,5 milioni, invece, alle 23.00 sono stati gli spettatori all’arrivo di Roberto Benigni sul palco col 60%; 61% per il bacio di Ronaldo e la moglie, 59% per Tosca e Silvia Perez Cruz, ma anche col finale di Alketa Vejsiu.

Il contesto: i duetti e Benigni a Sanremo, due film horror, una pellicola cult con Benigni, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Mastechef

Serata dei duetti al Festival di Sanremo giovedì 6 febbraio. Amadeus faceva riposare Fiorello e ospitava Roberto Benigni su Rai1 ed era alle prese con la prima tv di Sconnessi su Canale 5. Tre gli altri film in griglia, due horror ed un titolo vintage con l’artista toscano: Poltergeist su Rai2, Il figlio della pantera rosa su Rai3 e Get Out Scappa su Italia1. La cronaca – con l’incidente ferroviario di Lodi in primo piano – entrava nelle scalette dei talk, Piazzapulita su La7 e Dritto e Rovescio su Rete 4, prima abbozzate su corona virus e prescrizione. Completava la programmazione, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 586mila spettatori e il 2,3%, in flessione di un punto).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: dietro Sanremo, Sconnessi, Get Out, Dritto e rovescio, Piazzapulita

Su Rai Uno la nuova serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus alla conduzione, Rosario Fiorello a riposo, Tiziano Ferro sul palco con tanti altri ospiti canori (Lewis Capaldi e Mika, ma anche Bobby Solo nel finale), Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu in supporto alla conduzione, l’intervento lungo di Roberto Benigni, il cast de L’Amica Geniale, tanti duetti interessanti, Cristiano Ronaldo in prima fila, ha conquistato 9,8 milioni di spettatori pari al 54,5% di share. In particolare la prima parte ha ottenuto 13,532milioni di spettatori ed il 53,62%, la seconda parte 5,636milioni di spettatori ed il 57,17%. In un contesto in cui il bacino di spettatori era inferiore di 850mila spettatori e la durata della trasmissione è stata extralarge, fino alle due di notte, Amadeus ha fatto il miglior risultato per share degli ultimi venti anni. Il picco di ascolti si è registrato a quota 15,5 milioni circa alle 21.33 con le cantanti che stanno preparando per settembre al Campovolo l’evento Una Nessuna Centomila sul palco; 15,5 milioni lo show li ha sfiorati anche con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, e appena sotto si è rimasti con Amadeus, Giorgina e Ronaldo, tra le esibizioni di Anastasio e Levante. In 14,5 milioni, invece, alle 23.00 sono stati gli spettatori all’arrivo di Roberto Benigni sul palco (60%), ma con ascolti in discesa fino a 12,1 milioni. Share al top, al 60,9% alle 23.56 con il bacio tra il campione portoghese e la moglie; 59,9% di share, inoltre, alle 24.50 per la straordinaria versione di Tosca e Silvia Perez Cruz di Piazza Grande.

Su Canale 5 la prima visione tv del film Sconnessi, con Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Carolina Crescentini, Antonia Liskova, ha totalizzato 1,415 milioni di spettatori ed il 5,6% di share. Per Uomini e Cobra, 185mila spettatori e 1,72%.

Su Italia1 per Scappa-Get Out, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, 928mila spettatori e 3,6% di share. Quindi per L’ultima casa a sinistra 370mila e 3,12%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Giovanni Rezza, Mario Giordano, Maurizio Gasparri, Riccardo Molinari, Maurizio Belpietro, Mario Adinolfi, Giuseppe Cruciani, Karima Moual, Jacopo Fo, Daniela Martani, Francesco Chiofalo, Ludovica Pagani, 791 spettatori e 3,7% di share dalle 21.30 alle 24.49, dopo la presentazione a 549mila e 1,9%

Su La7 per Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Piercamillo Davigo, Giuseppe De Rita, Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Valentina Petrini, Giada Zhang, 726mila spettatori e 3,2% di share tra e le 21.21 e le 24.43.

Su Rai Tre per il film Il figlio della pantera rosa, con Roberto Benigni e Claudia Cardinale, 509mila spettatori e 1,9%. Per Sex Story 245mila e 1,2%. Quindi per Linea Notte 231mila e 2%.

Su Rai2 per il film horror Poltergeist, con Sam Rockwell e Rosemarie DeWitt, 501mila e 1,8%. Per il film Carrie Lo sguardo di satana 354mila e 2%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,982 milioni di spettatori e il 22,7%, L’Eredità ha riscosso 5,628 milioni di spettatori ed il 26,63%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3 milioni di spettatori (17,7%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,2 milioni di spettatori ed il 20,5%. Su Rai3 Tg3 a 2,191 milioni e 11,35%; TgR 2,7 milioni e 12,35%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 965mila e 4,16%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 6,8 milioni

Per il Tg1 6,8 milioni di spettatori ed il 27,97%. Su Canale 5 per il Tg5 4,7 milioni e 19,2% di share. Su La7 TGLa7 1,280 milioni di spettatori e 5,2%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti:

Su Rai1 Prima Festival ha conquistato 8,336 milioni di spettatori con il 31,78% e Sanremo Start a 11,591 milioni e 41,38%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 3,770 milioni di spettatori con uno share del 13,3%. Su Rai Due per il Tg2 1,384 milioni e 5,24%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, 654mila e 2,31% di share. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,428 milioni e 5,48%, per Un posto al sole 1,673 milioni e 6%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione, ha ottenuto 1,158 milioni e 4,4% e 843mila e 3%. Su La7 per Otto e mezzo, con alla conduzione Lilli Gruber, 1,4 milioni e 5,14%.

