Ascolti tv 27 gennaio digital e pay: Schindler’s List al 3,8% su Iris. Bene Papi in access su Tv8

Su Sky Cinema Uno Scappo a casa ha conseguito 157mila spettatori e lo 0,6%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Iris Schindler’s List 831mila e 3,78%. Su Nove Little Big Italy a 491mila e 1,9%. Su Tv8 Rocky III 408mila con l’1,7%. Su RaiMovie Il Duello a 394mila e 1,6%.

Giornata della memoria

Vince il cinema d’autore tra le opzioni alternative alle generaliste nella serata tv del 27 gennaio, nel giorno della memoria, con il film di Iris firmato Steven Spielberg e Liam Neeson protagonista in evidenza tra le proposte ‘alternative’ in chiaro e in prima serata, in un contesto ricco di offerte in tema.

Sulla pay in luce Bonan e lo speciale su Bryant

Su Sky Cinema Uno Scappo a casa ha conseguito 157mila spettatori e lo 0,6%. Inoltre Calciomercato l’Originale ha conquistato 125mila spettatori e 0,7%. Su Fox Crime Ncis ha totalizzato 89mila spettatori e lo 0,3%. Su Sky Sport 24 Mamba for Life a 73mila e 0,5%.

Tra le digital free stravince il capolavoro Spielberg

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Iris Schindler’s List 831mila e 3,78%. Su Nove Little Big Italy a 491mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Rocky III a quota 408mila spettatori con l’1,7%. Su RaiMovie Il Duello a 394mila e 1,6%. Su Rai4 Riflessi di paura a 377mila e 1,5%. Su La5 Rosamunde Pilcher 376mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Vite al limite a 305mila e 1,2%. Su 20 In Time a 286mila spettatori e 1,2%. Su Boing Diario di una schiappa 225mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Premium Velvet Collection a 191mila spettatori e 0,8%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 180mila spettatori e 0,7%. Su Cine 34 I Fichissimi a 180mila e 0,7%. Su RaiSport Serie C 113mila e 0,4%.

In access: vince Papi, bene Un passo dal cielo in replica

Su Tv8 Guess my age 708mila spettatori con 2,65%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 487mila spettatori con l’1,9%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 343mila spettatori con l’1,29%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 521mila e 2%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 623mila spettatori e 2,69%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 190mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 248mila spettatori e 1,9%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 271mila spettatori e 1,8%.

