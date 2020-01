Ascolti Tv 27 gennaio tutti i dati: La guerra è finita 4,1 milioni (17,8%), GfVIP 3,3 (19,3%). In sovrapp. vince Rai1. Porro su Iacona e Zoro. Boom Gruber

Ascolti tv, sovrapposizione: la fiction con Riondino a 4,1 milioni e 17,8%, il reality a 3,930 milioni e 17,1%. Dinamiche: quasi sempre avanti la fiction, poi reality in testa nella notte

Il contesto: una fiction impegnata, Il GfVip, I Mercenari 3, gli episodi freschi di 911, Porro, Iacona e Zoro

Era un lunedì televisivo ad alto tenore d’impegno quello del 27 gennaio, con l’analisi dell’esito dell’appuntamento elettorale e la giornata della memoria quali temi centrali di proposte e approfondimenti. In prima serata su Rai1 c’era la terza puntata della fiction La Guerra è finita e Canale 5 schierava Grande Fratello Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di 911 su Rai2 e la terza puntata di Presa Diretta sulla terza rete (dedicata al voto di domenica). Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film action I Mercenari 3, su Rete4 la terza puntata del 2020 di Quarta Repubblica (con Matteo Salvini e Giorgia Meloni), su La7 una puntata speciale di Propaganda Live. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: La Guerra è finita precede GFVIP, I Mercenari 3, Quarta Repubblica e 911

Su Rai1 la fiction La Guerra è finita, con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Andrea Bosca, ha conquistato 4,149 milioni di spettatori ed il 17,78% (in calo di sei decimali) dalle 21.39 alle 23.37. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione e l’analisi del voto regionale in primo piano, ha conseguito 745mila e 7,46%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti (ieri nominati Patrick, Andrea Montovoli e Rita Rusic, Valeria Marini in casa per una notte) ha avuto 3,348 milioni e il 19,3% tra le 21.49 e le 25.07 (in crescita di un punto). Quindi per GF Vip Night 1,362 mln e 24,51% e per Gf Vip Live 815mila e 17,12%.

Su Italia 1 il film action I Mercenari 3, con Sylvester Stallone, Jason Staham, Jet Li, Antonio Banderas, 1,534 milioni e 6,53% di share; per Tiki Taka 671mila e 5,1% e 481mila e 6,92%.

Porro va forte fino alle 22.50 e batte Iacona e Zoro (meglio dopo le 24.00)

Su Rete 4 per la terza puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione, il focus sui risultati del voto in Emilia Romagna e in Calabria, e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Costanzo, Massimo Cacciari, Luca Ricolfi, Alessandro Sallusti, Marcello Sorgi, Goffredo Buccini, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Riccardo Barenghi, Luca Telese e Daniele Capezzone, 1,315 mln spettatori e 6,26% di share tra le 21.30 e le 24.20. Quindi per Pensa in grande 212mila e 3,23%.

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,2 milioni di spettatori e 5,14% per la media degli episodi trasmessi. Quindi per La memoria del bene, 374mila e 3,24%.

Su Rai Tre, la terza puntata del 2020 di Presa Diretta, con Riccardo Iacona al coordinamento delle inchieste (mono tematica sull’Emilia Romagna e l’esito delle elezioni di domenica), ha ottenuto 1,156 milioni di spettatori e 4,63% dopo la presentazione a 697mila e 2,57%. Quindi per Speciale Tg3 Giorno della memoria 593mila e 3,46%. Quindi per Linea Notte e 334mila e 3,65%.

Su La7 per Speciale Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, Makkox in supporto e tra gli ospiti Arianna Ciccone, Marco Damilano, Andrea Pennacchi, Gipi, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher, 949mila e 5,17% dalle 21.44 alle 24.53. Quindi per TgLa7 Notte, 213mila e 3,3%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,788 milioni e 21,51% e poi 5,464 milioni ed il 25,55%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,875 milioni e 17,17% e per Avanti un altro! 4,368 milioni e 21,13%. Su Rai3 Tg3 a 2,360 milioni e 12,17%; TgR 2,668 milioni e 12,01%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 956mila e 4,1%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 nettamente avanti

Per il Tg1 5,769 milioni di spettatori ed il 23,53%. Su Canale 5 per il Tg5 4,9 milioni e 19,77% di share. Su La7 TGLa7 1,589 milioni di spettatori e 6,39%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 5,5 milioni. Gruber record con Conte, Travaglio e Cacciari

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,5 milioni e 20,35%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,020 milioni e 18,62% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,6 milioni e 6,17%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Francesco Lollobrigida e Gennaro Migliore, 807mila e 2,9%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,522 milioni e 5,9%, per Un posto al sole 1,728 milioni e 6,4%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Pietro Senaldi, Giampiero Mughini, Paolo Liguori, Tommaso Labate e Giorgio Mulè tra gli ospiti, 1,561 milioni spettatori e 6,03% di share e 1,179 milioni e 4,34%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Marco Travaglio, Giuseppe Conte e Massimo Cacciari tra gli ospiti, 2,581 milioni e 9,55%.

Emanuele Bruno

(In apertura La guerra è finita ieri su Rai1)